Hutnik wciąż liczy się zarówno w grze o awans do Betclic 1. Ligi, jak i - choć tylko matematycznie - o uniknięcie udziału w barażach o utrzymanie. Szanse na spadek są niewielkie, ale nadal istnieją. W ostatniej kolejce drużyna zdołała przełamać złą passę trzech kolejnych porażek, efektownie pokonując Olimpię Elbląg aż 5:0. Obecnie krakowianie tracą zaledwie dwa punkty do miejsca premiowanego udziałem w barażach o awans, co sprawia, że każdy kolejny mecz ma dla nich ogromne znaczenie.

Z kolei Pogoń może już cieszyć się z historycznego sukcesu. Zespół pierwszy raz w historii klubu wywalczył awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze z Grodziska Mazowieckiego mają zapewnioną drugą lokatę w tabeli, jednak w ostatnich tygodniach odnotowali spadek formy, przegrywając dwa kolejne mecze.

Poprzedni mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wynikiem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hutnik Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

ŁO, Polsat Sport