Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu Betclic 2 Ligi, Zagłębie wciąż toczy zaciętą walkę o ligowy byt. Zespół ma już jedynie matematyczne szanse na awans, a przewaga nad strefą barażową, oznaczającą konieczność gry o utrzymanie, wynosi zaledwie dwa punkty. Ostatnia dyspozycja drużyny również nie napawa optymizmem - ekipa z Sosnowca nie odniosła zwycięstwa w żadnym z siedmiu ostatnich spotkań. Po raz ostatni komplet punktów zdobyła na początku kwietnia, pokonując Olimpię Elbląg 2:1.

Ich najbliższy przeciwnik plasuje się na czwartym miejscu w tabeli i wciąż ma realne szanse na poprawienie swojej pozycji przed barażami. Choć bezpośredni awans nie wchodzi już w grę, drużyna depcze po piętach trzeciej w tabeli Wieczystej Kraków, tracąc do niej zaledwie jeden punkt. Zajęcie tej lokaty zapewniłoby im korzystniejsze rozstawienie w fazie play-off, co może mieć kluczowe znaczenie w walce o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej.

Poprzedni mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wynikiem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Sosnowiec - Chojniczanka Chojnice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

ŁO, Polsat Sport