Demonstracja siły Sinnera w Roland Garros! Rywal ugrał tylko trzy gemy

Pierwsza partia trwała 45 minut. Sinner szybko narzucił swój styl gry. Był niezwykle skuteczny przy swoim serwisie, a do tego raz po raz przełamywał swojego przeciwnika. Lehecka tylko raz był blisko wygrania gema przy podaniu Włocha. Ostatecznie set zakończył się gładkim zwycięstwem lidera rankingu ATP 6:0.

Podobny przebieg miała druga odsłona rywalizacji. Tym razem jednak gemy były bardziej zacięte, ale ponownie padały one łupem Sinnera. Bez znaczenia było to, czy serwuje on, czy Czech. Przy prowadzeniu 5:0 tenisista z Półwyspu Apenińskiego stanął przed szansą na odniesienie drugiego zwycięstwa w secie 6:0. Wtedy jednak Lehecka wygrał gema, co spotkało się duża owacją ze strony kibiców

Przy kolejnym swoim podaniu Sinner zakończył seta. W trzeciej partii pozwolił rywalowi na zwycięstwo w dwóch gemach. Do tego dołożył dwa przełamania i tym samym wygrał seta 6:2, a całe spotkanie 3:0. W kolejnej rundzie przeciwnikiem Sinnera będzie Andriej Rublow.

Jannik Sinner - Jiri Lehecka 3:0 (6:0, 6:1, 6:2)

mtu, Polsat Sport