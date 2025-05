Po 13 latach znów na Allianz Arenie! Kto zdominuje finał Ligi Mistrzów 2024/25?

Finał Ligi Mistrzów po 13 latach wraca do Monachium



Historia w 2025 roku zatoczy koło. Po 13 latach na Allianz Arena w Monachium powróci najważniejszy mecz sezonu w klubowej piłce nożnej. Mowa o finale Ligi Mistrzów. Ten poprzedni, o którym wspomniano, odbył się tam 19 maja 2012 roku i zakończył... niespodzianką.

Gospodarzem był wtedy Bayern Monachium, który grał na własnym stadionie i przed własną publicznością. Ale to nie wystarczyło. W końcówce regulaminowego czasu gry londyńska Chelsea doprowadziła do wyrównania, a w rzutach karnych okazała się lepsza. Trofeum powędrowało do Londynu. Jak będzie tym razem? Przekonamy się 31 maja.

PSG celuje w pierwsze trofeum Ligi Mistrzów w swojej historii



W tegorocznym finale Ligi Mistrzów w Monachium zobaczymy drużynę, która jeszcze nigdy nie triumfowała w tych rozgrywkach. To francuskie Paris Saint-Germain. Tak naprawdę dopiero w ostatniej dekadzie paryżanie dołączyli do grona czołowych drużyn Starego Kontynentu po tym, jak w 2011 roku zostali przejęci przez Qatar Sports Investments, a prezesem klubu został Nasser Al-Khelaifi. To uruchomiło niemal nieograniczony strumień pieniędzy i pozwoliło na ściąganie do PSG gwiazd światowego formatu.

Dla PSG będzie to drugi finał Ligi Mistrzów. Do pierwszego paryżanie awansowali w sezonie 2019/20. Tam jednak w wielkim finale przegrali z Bayernem Monachium. Teraz znów zagrają o uszaty puchar, a szanse mają duże, bo ich gra zachwyca ekspertów na całym świecie. Co ciekawe, najlepsze wyniki zaczęli osiągać po odejściu największych gwiazd! W ostatnich latach z PSG pożegnali się m.in.:

- Lionel Messi,

- Neymar,

- Kylian Mbappe.

Choć w Paryżu nie brakuje wielkich sportowców, to jednak Luis Enrique postawił na kolektyw. To przynosi efekty. Czy kulminacją udanego sezonu będzie triumf w Champions League?

Inter walczy o czwarty triumf. W tle polskie akcenty



Nadzieję na zwycięstwo mają też piłkarze Interu Mediolan. Włoski zespół zagra w finale Ligi Mistrzów po raz siódmy. Na koncie ma trzy triumfy, w tym ostatni z 2010 roku. Dwa lata temu w finale Inter musiał uznać wyższość Manchesteru City. W Monachium podopieczni Simone Inzaghiego chcą zdominować mniej doświadczonego na międzynarodowej arenie rywala i sięgnąć po końcowe zwycięstwo.

Nie brakuje polskich akcentów, ponieważ na co dzień w Interze występują Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. W sobotę 31 maja 2025 roku Inter stanie przed szansą na zostanie najlepszą drużyną Europy. Po wyeliminowaniu FC Barcelona, popularni Nerazzurri mogą zaskoczyć kolejnego potentata. Stać ich na to.

Kto zdominuje wielki finał na Allianz Arenie? Szanse na zwycięstwo rozkładają się podobnie. Trudno o wskazanie faworyta, co zwiastuje nam wielkie emocje. Ten mecz będzie decydował o najważniejszym trofeum w klubowej piłce nożnej.

PAP