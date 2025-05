Polak liderem na półmetku pierwszej odsłony mistrzostw Europy

Roman, aktualny brązowy medalista mistrzostw Europy w tej klasie, wykazał się równą, wysoką formą: w pierwszym wyścigu wyprzedził go jedynie Hiszpan Alejandro Prats Palau, w drugim Polak był już bezkonkurencyjny i po dwóch wyścigach to on jest liderem, wyprzedzając wspomnianego Pratsa Palau i Litwina Grantsa Gurksnysa.

Duże powody do radości polscy kibice mogą mieć również po pierwszych zmaganiach w klasie Runabout GP1 Veterans, w której na czele mamy aż dwóch "Biało-Czerwonych"! Drugie miejsce w pierwszym wyścigu i pierwsze w drugim dało prowadzenie w klasyfikacji generalnej Adamowi Wasilewskiemu, za którego plecami czai się Arkadiusz Bartyzel, trzeci i czwarty w dzisiejszych startach. O ogromnym pechu może z kolei mówić Tomasz Kaźmierczak, który w pięknym stylu triumfował w pierwszym z sobotnich wyścigów, ale nie ukończył drugiego...

Andrzej Wiśniewski, lider światowego rankingu skuterów wodnych, prowadzonego przez Międzynarodową Unię Motorowodną UIM, miał niewielkie problemy i ostatecznie po pierwszym wyścigu w klasie Runabout GP1 sklasyfikowany jest na 6. miejscu, wyprzedzając o punkt kolejnego reprezentanta "Biało-Czerwonych", Krzysztofa Olszewskiego. Po sobotnich zmaganiach w tej klasie prowadzi Francuz Jeremy Perez, który wyprzedza Samuela Johanssona ze Szwecji i Belga Robina Laforge'a.

Największych emocji, niekoniecznie tych pozytywnych, dostarczyły jednak zmagania w klasie Ski Division GP1. Czeski zawodnik Lukas Binar uległ koszmarnie wyglądającemu wypadkowi. Na szczęście nasz sąsiad zza południowej granicy wyszedł już ze szpitala bez zagrażających jego zdrowiu czy życiu obrażeń, choć jego udział w dalszej rywalizacji raczej nie będzie możliwy.

Wśród pań w kategorii Ski Division Ladies GP1 prowadzi Francuzka Jessica Chavanne, w Runabout Ladies GP4 najlepsza po sobocie jest Czeszka Nikola Dryjakova, która wygrała oba rozgrywane tego dnia wyścigi, zaś wśród juniorów liderami są Węgier Leo Kete (Ski Juniors GP3.3) i Estończyk Rihard Leinsalu (Runabout Juniors GP4).

W niedzielę (1 czerwca) odbędą się finałowe starty we wszystkich kategoriach oraz ceremonie medalowe.

Polska runda otwiera tegoroczny sezon. Kolejne odsłony mistrzostw Europy odbędą się w Portugalii (Mira, 4-6 lipca), na Węgrzech (Gyor, 1-3 sierpnia) i we Francji (5-7 września, Vichy).