Demolka w finale! Kosmiczny mecz i historyczny triumf PSG w Lidze Mistrzów

Od pierwszych minut finałowego starcia piłkarze Paris Saint-Germain przycisnęli rywali. Ich zabiegi szybko przyniosły efekt, bo już w 12. minucie otworzyli wynik meczu. Piłka poszła jak po sznurku - Vitinha zagrał do Desire Doue, ten wyłożył do Achrafa Hakimiego, który z kilku metrów trafił do bramki.

Na drugie trafienie paryżan nie trzeba było długo czekać. Poszła kontra i po podaniu Ousmane'a Dembele na bramkę uderzył Desire Doue. Piłka odbiła się od obrońcy i zmyliła Yanna Sommera, który po raz drugi musiał wyjmować piłkę z siatki.

Piłkarze Interu byli bezradni i długo nie mieli pomysłu na grę. Rozwiązaniem były stałe fragmenty gry. W 38. minucie Marcus Thuram był blisko zdobycia kontaktowego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelał głową, ale minimalnie niecelnie.

Drużyna z Mediolanu w końcówce zanotowała lepszy fragment, ale to PSG mógł schodzić na przerwę z trzema bramkami przewagi. Ousmane Dembele strzelał z bliskiej odległości, ale jeden z obrońców skutecznie interweniował.

Początek drugiej części meczu to przewaga ekipy z Paryża. Khvicha Kvaratskhelia miał dwie okazje, by wpisać się na listę strzelców, ale nie zdołał ich wykorzystać.

W 53. minucie na boisku pojawił się Nicola Zalewski. Reprezentant Polski trzy minuty później obejrzał żółtą kartkę za zbyt ostrą interwencję.

Inter próbował odwrócić losy meczu, ale kolejne kontry PSG siały zamieszanie w szeregach mediolańczyków. W 63. minucie Vitinha zagrał do Desire Doue, a ten w sytuacji sam na sam, precyzyjnym strzałem po ziemi podwyższył na 3:0. Francuski pomocnik zaliczył udział trzech bramkach - dwa razy wpisał się na listę strzelców i zanotował asystę. Celebrując to trafienie zdjął koszulkę, za co otrzymał żółtą kartkę, a kilka minut później został zmieniony.

Trzy gole to było dla paryżan za mało! Nie zamierzali bronić korzystnego wyniku, tylko poszli za ciosem, chcąc jeszcze dobić rywali. W 73. minucie Khvicha Kvaratskhelia dostał prostopadłe podanie od Nuno Mendesa, ruszył w pole karne rywali i w sytuacji sam na sam nie dał bramkarzowi żadnych szans. To nie był koniec popisu PSG, bo w końcówce rywali pogrążył jeszcze Senny Mayulu, który strzałem z ostrego kąta ustalił rezultat finałowego starcia na 5:0.

Wynik 5:0 to najwyższe w historii zwycięstwo w meczu decydującym o tym trofeum. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz pierwszy wygrali Ligę Mistrzów. Wcześniej raz grali w finale - w 2020 roku przegrali 0:1 z Bayernem Monachium.



Paris Saint-Germain - Inter Mediolan 5:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Achraf Hakimi (12), 2:0 Desire Doue (20), 3:0 Desire Doue (63), 4:0 Khvicha Kvaratskhelia (73), 5:0 Senny Mayulu (86).

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (78. Lucas Hernandez) - Joao Neves (84. Warren Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz (84. Senny Mayulu) - Desire Doue (66. Bradley Barcola), Chwicza Kwaracchelia (84. Goncalo Ramos), Ousmane Dembele. Trener: Luis Enrique.

Inter: Yann Sommer - Benjamin Pavard (54. Yann Bisseck, 62. Matteo Darmian), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu (70. Kristjan Asllani), Henrich Mchitarjan (62. Carlos Augusto), Federico Dimarco (54. Nicola Zalewski) - Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Trener: Simone Inzaghi.

Żółte kartki: Desire Doue, Achraf Hakimi (PSG), Nicola Zalewski, Francesco Acerbi, Marcus Thuram (Inter).

Sędzia: Istvan Kovacs (Rumunia). Widzów: 64 500.