Skandal po gali w Rijadzie. Pogromca Szeremety na dopingu?

Gala w Rijadzie odbyła się 4 maja. Tego wieczoru Munguia jednogłośnie wypunktował swojego rywala, rewanżując się tym samym za sensacyjną porażkę sprzed kilku miesięcy. Dla Meksykanina był to symboliczny powrót - 14 grudnia, podczas występu w rodzimej Tijuanie, został znokautowany przez Surace'a. Teraz triumf ten może zostać podważony. Testy przeprowadzone przez WADA wykazały obecność metabolitów egzogennego testosteronu w próbce A. Jeżeli wynik analizy próbki B potwierdzi naruszenie przepisów antydopingowych, pojedynek zostanie unieważniony, a zawodnik czeka zawieszenie zgodnie z międzynarodowymi regulacjami.

28-latek znany polskim kibicom z efektownego zwycięstwa przed czasem z Kamilem Szeremetą w czerwcu 2021 roku, stanowczo zaprzecza jakoby miał świadomie stosować niedozwolone substancje. W opublikowanym oświadczeniu zapewnił, że jest gotów do przejścia wszelkich badań - zarówno aktualnych, jak i retrospektywnych - by oczyścić swoje nazwisko. Podkreślił także, że podczas przygotowań do rewanżu z Francuzem był dwukrotnie kontrolowany, a wyniki tych testów nie wzbudziły zastrzeżeń.

Z kolei Surace nie krył frustracji i rozgoryczenia całą sytuacją. Podkreślił, że przystąpił do drugiej walki w pełnym zaufaniu do zasad fair play, a doniesienia o możliwym dopingu uznał za szokujące.

- Wiedział, że nie ma szans wygrać na równych warunkach - powiedział francuski pięściarz w rozmowie z magazynem "The Ring".

Teraz wszystko zależy od dalszych działań organizacji antydopingowej. Wyniki badania próbki B mogą przesądzić o losach rewanżu, a także dalszej karierze pięściarza z Tijuany.