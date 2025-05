Śliwka pożegnał się z klubem. Jaka przyszłość czeka reprezentanta Polski?

W emocjonalnym wpisie Śliwka podkreślił, że sezon spędzony w Osace był pełen nauki i cennych doświadczeń. Zawodnik nie szczędził ciepłych słów wobec zespołu, trenerów i kibiców.

- To był rok pełen wartościowych lekcji, niezapomnianych chwil i wyzwań, które pozwoliły mi się rozwinąć - zarówno jako zawodnikowi, jak i człowiekowi - napisał.

Szczególne podziękowania skierował do całego sztabu i drużyny za wsparcie oraz atmosferę, jaką stworzyli.

- Dziękuję moim kolegom z drużyny, sztabowi szkoleniowemu oraz niesamowitym kibicom, to dzięki nim ten sezon był tak wyjątkowy.

Komunikat Śliwki nie zawierał konkretów dotyczących nowego klubu. Tureckie media donoszą jednak, że medalista olimpijski w przyszłym sezonie zostanie graczem Halkbanku Ankara. Reprezentant Polski ograniczył się do krótkiej zapowiedzi.

- Czas na kolejny rozdział 🔜🇵🇱🏐.

Symboliczny charakter tej informacji pozostawia pole do interpretacji. Jedni mogą odczytać je jako delikatną sugestię powrotu do Polski - być może do PlusLigi - inni zaś jako proste nawiązanie do trwającego zgrupowania reprezentacji narodowej. Niezależnie od intencji, forma zakończenia komunikatu nie przeszła bez echa.