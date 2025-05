Taka będzie "szóstka" polskich siatkarzy na IO? Oto typ Bednaruka

Trzy lata w sporcie to wieczność - z takim stwierdzeniem zgodzi się z pewnością większość obserwatorów poszczególnych dyscyplin. Podobnie jest w siatkówce. O tym, kto może decydować o sile Biało-Czerwonych w najważniejszej imprezie czterolecia w 2028 roku zadecyduje wiele czynników - od zdrowotnych po aktualną dyspozycję. W międzyczasie selekcjonerowi może objawić się zupełnie nowe nazwisko, a być może szkoleniowiec postawi na sprawdzone nazwiska.

Nie ulega wątpliwości, że do gry w Los Angeles jest kilku "pewniaków", bez których ciężko obecnie wyobrazić sobie ekipę Nikoli Grbicia. W tym gronie są m.in. Wilfredo Leon oraz Tomasz Fornal. Jeżeli na przeszkodzie nie staną względy zdrowotne, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że obu ujrzymy w Stanach Zjednoczonych.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz pożegnał się z PlusLigą. Czas na pierwszy zagraniczny klub w karierze

A kto jeszcze mógłby znaleźć się w wyjściowym składzie Polski na igrzyska olimpijskie? Poniżej przedstawiamy typ Jakuba Bednaruka.

Rozgrywający: Marcin Janusz

Atakujący: Kewin Sasak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal

Środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski

Libero: Jakub Popiwczak

Co ciekawe, w kadrze na olimpijski turniej, według Grzegorza Łomacza, mógłby znaleźć się Bartosz Kurek, który wówczas będzie miał 40 lat.

- Nie wykluczam wciąż "Kurasia", bo on wygląda jak maszyna. To jak grał w lidze w tym sezonie, to coś pięknego. Wraca po paru latach z Japonii i zdobywa wyróżnienia za wyróżnieniem. Jest w dobrej formie i nie wygląda na wiekowego gracza - przyznał doświadczony rozgrywający, który był gościem Magazynu Olimpijskiego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dyskusja w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport