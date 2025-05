Wychowanek Barcelony przedłużył kontrakt! Zagra kolejny sezon w Polsce

Do ówczesnego beniaminka najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej trafił na początku sierpnia poprzedniego roku. Wniósł sporo jakości do gry zespołu, występując w 25 spotkaniach, w których zaliczył jedną asystę.

- Bardzo dobrze się tutaj czuję i cieszę się z tego, co udało się nam osiągnąć w ostatnim sezonie. Mam nadzieję, że nadchodzący będzie co najmniej tak samo udany i dostarczymy naszym kibicom wielu powodów do radości - powiedział Samper po podpisaniu nowego, rocznego kontraktu.

- Sergi to ważny zawodnik w naszej kadrze nie tylko na boisku, ale i poza nim. To, że z nami zostaje, to bardzo dobra wiadomość - podkreślił Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru.

30-letni defensywny pomocnik w pierwszej drużynie Barcelony zadebiutował w 2014 roku w spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów z Apoelem Nikozja, grając obok takich piłkarzy jak Leo Messi, Andres Iniesta czy Neymar.

W latach 2016-2018 na zasadzie wypożyczenia grał w Granadzie i Las Palmas, po czym przeniósł się do Japonii, gdzie bronił barw Vissel Kobe. Ma na swoim koncie 25 spotkań w hiszpańskiej La Liga.

Do ojczyzny wrócił trzy sezony temu i występował w drugoligowym FC Andora.

Piłkarz Motoru ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii do lat 17, 19 i 21.

