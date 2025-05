Zagraniczna siatkarka dołączyła do klubu z Radomia. Zadebiutuje w polskiej lidze

Julie Lengweiler (rocznik 1998) gra na pozycji przyjmującej. Swoją zawodową karierę rozpoczęła w VBC Aadorf. Później grała w Volero Zurich, Viteos Neuchatel UC (2018–21), Pölkky Kuusamo z Finlandii (2021–22), hiszpańskim Tenerife Libby’s La Laguna (2022–23), greckim Arisie Saloniki (2023–24) i francuskim Pays d’Aix Venelles (2024).

Ostatni sezon spędziła w Niemczech, w Dresdner S.C. Wywalczyła z tą drużyną wicemistrzostwo oraz krajowy Puchar.

– Julie Lengweiler to techniczna zawodniczka o takim profilu, jakiego szukaliśmy do naszego składu na nowy sezon. Jest to także zawodniczka w - myślę - najlepszym wieku siatkarskim: 27 lat. Dodatkowo to zawodniczka, która jest ograna w klubach zagranicznych i która wybrała nasz zespół oraz polską ligę, ponieważ widzi, że zawodniczki, które przychodzą do Radomki z ligi francuskiej, niemieckiej czy po uczelni w Stanach, potrafią po sezonie lub dwóch pokazać się z dobrej strony i znaleźć kontrakt w lidze włoskiej czy tureckiej. Wydaje mi się, że we wspólnym interesie Klubu i zawodniczki będą jej dobre występy w barwach naszego zespołu – powiedział dyrektor klubu Łukasz Kruk.

– Naprawdę nie mogę się doczekać gry dla Radomki w przyszłym sezonie. Słyszałam wiele dobrego o klubie i czekam, aż będę mogła zaprezentować się w polskiej lidze – przyznała Julie Lengweiler.

Polsat Sport, radomka.com