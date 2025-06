Duda spadł w rankingu. Dotychczasowy lider wciąż na szczycie

Carlsen wyprzedza Amerykanina Hikaru Nakamurę i Hindusa Arjuna Erigaisiego. Czołową dziesiątkę zestawienia tworzą ci sami arcymistrzowie co w notowaniu kwietniowym. Jedyne zmiany to spadek aktualnego mistrza świata Hindusa Gukesha Dommaraju z trzeciego na piąte miejsce. Wyprzedzili go Erigaisi i Amerykanin Fabiano Caruana. Z kolei z dziewiątej na ósmą lokatę awansował reprezentujący Francję Irańczyk Alireza Firouzja, zamieniając się miejscami z Chińczykiem Yi Wei.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów. Najlepsi strzelcy w sezonie 2024/2025. Robert Lewandowski w czołówce

Dwaj najlepsi polscy szachiści obniżyli swoje lokaty po słabszych występach w klasycznych turniejach w maju. Duda, który w silnie obsadzonym turnieju z cyklu Grand Chess Tour w Bukareszcie zajął ostatnie, 10. miejsce remisując sześć partii i przerywając trzy, spadł z 16. na 24. miejsce. Natomiast Wojtaszek, który broniąc w Krakowie tytułu mistrza Polski, musiał się zadowolić brązowym medalem (trzy zwycięstwa, pięć remisów i jedna porażka) spadł z 72. na 76. miejsce.

W rankingu FIDE szachów szybkich Jan-Krzysztof Duda zajmuje 14. pozycję, mając 2718 pkt. Prowadzi Carlsen - 2819, przed Chińczykiem Dingiem Lirenem - 2776 i Niepomniaszczim - 2762.

W zestawieniu szachów błyskawicznych także prowadzi Carlsen - 2883, przed Nakamurą - 2837 i Niepomniaszczim - 2809. Duda zajmuje 11. lokatę - 2762, a 97. jest Wojtaszek - 2610.

Ranking FIDE (na 1 czerwca 2025):

1. Magnus Carlsen (Norwegia) 2837 pkt

2. Hikaru Nakamura (USA) 2804

3. Arjun Erigaisi (Indie) 2782

4. Fabiano Caruana (USA) 2777

5. Gukesh Dommaraju (Indie) 2776

6. Nodirbek Abdusattorow (Uzbekistan) 2767

7. Praggnanandhaa Rameshbabu (Indie) 2767

8. Alireza Firouzja (Francja) 2766

9. Yi Wei (Chiny) 2758

10. Jan Niepomniaszczi (Rosja) 2757

...

24. Jan-Krzysztof Duda (Polska) 2725

76. Radosław Wojtaszek (Polska) 2651

PI, PAP