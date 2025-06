Finał ME U17 zostanie rozegrany na Arena Kombetare w albańskiej Tiranie. Do decydującego meczu dotarli Portugalczycy oraz Francuzi, którzy w półfinałach mieli jednak twarde orzechy do zgryzienia.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięzca Ligi Mistrzów oddał hołd zmarłej córce. Wzruszające słowa

Reprezentacja Francji po zaciętej rywalizacji ograła 3:2 Belgię. Jeszcze więcej emocji było w spotkaniu Portugalii z Włochami. O tym, kto awansuje do finału musiały rozstrzygnąć rzuty karne, które lepiej egzekwowali piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego.

Portugalczycy mają na koncie 6 tytułów mistrza Europy w tej kategorii wiekowej. Francja sięgała po tytuł trzykrotnie.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Francja - Portugalia na Polsatsport.pl od 20:30.

psl, Polsat Sport