Kadra młodzieżowa kontynuuje przygotowania do najważniejszej imprezy sezonu – mistrzostw świata do 19 lat mężczyzn, które rozegrane zostaną od 24 lipca do 3 sierpnia w Uzbekistanie. Obecnie podopieczni trenerów Jacka Nawrockiego i Macieja Bartodziejskiego przebywają na zgrupowaniu w Krośnie i korzystają z obiektów miejscowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie tradycyjnie spotykają się z gościnnością i życzliwością.