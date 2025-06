Dla Mateusza Gamrota (MMA 25-3, 8 KO, 5 SUB) starcie z Ludovitem Kleinem (MMA 23-5-1, 9 KO, 8 SUB) było jedenastym pojedynkiem dla amerykańskiego giganta. Polak powrócił do rywalizacji po ponad 9 miesiącach przerwy. W ostatniej walce "Gamer" niejednogłośną decyzją sędziów przegrał z Australijczykiem - Danem Hookerem (MMA 24-12, 11 KO, 7 SUB). Wcześniej Gamrot pokonał kolejno Jalina Turnera (MMA 14-9, 10 KO, 4 SUB), Rafaela Fizieva (MMA 12-4, 8 KO, 1 SUB) i Rafaela Dos Santosa (MMA 32-17, 5 KO, 11 SUB).

Rywalem Polaka podczas sobotniej gali w Las Vegas był niebezpieczny Słowak - Ludovit Klein. "Mr. Highlights", podobnie jak Gamrot, miał na swoim koncie dziesięć pojedynków stoczonych dla organizacji UFC. Klein był niepokonany od października 2021 roku, kiedy to w swoim trzecim pojedynku dla amerykańskiej organizacji przegrał z Nate'm Landwehrem (MMA 18-6, 9 KO, 2 SUB).

W walce z Gamrotem Klein nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia. Polak od pierwszej rundy konsekwentnie starał się sprowadzać rywala do parteru. W takim położeniu zakończył pierwsze pięć minut rywalizacji oraz spędził większość drugiej części. Po dwóch rundach Gamrot prowadził na punkty, a Klein musiał przystąpić do śmielszego ataku. Walka przeniosła się do stójki, w której nadal kontrolę nad wydarzeniami miał reprezentant Polski. Ostatnie półtorej minuty to pełna dominacja Gamrota w parterze i przypieczętowanie triumfu nad Słowakiem.

Zwycięzcę walki ostatecznie musieli wyłonić sędziowie punktowi. Jednogłośną decyzją (30-27, 30-27, 30-27) wygrał Gamrot.

Skrót walki Mateusz Gamrot - Ludovit Klein:

psl, Polsat Sport