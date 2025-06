Piąty raz z rzędu! Polka bezkonkurencyjna podczas mistrzostw

W finale mężczyzn Kaczkowski pokonał Benedykta Denkiewicza (UKS Szabla Ząbki) 15:12.

„To mój trzeci złoty medal. To nigdy nie przychodziło łatwo. Dałem z siebie – jak zawsze – sto procent, momentami chciałem dać jeszcze więcej. Cieszę się, że to wystarczyło. Benek walczył kapitalnie, męczyłem się. Atmosfera była super" – powiedział Kaczkowski.

W finale kobiet spotkały się dwie zawodniczki ZKS – Zuzanna Cieślar i Angelika Wątor.

„Nasze walki zawsze są wyrównane. Angelika narzuciła wysokie tempo, cieszę się, że znalazłam na to sposób i wygrałam. Nie stresowałam się, bo w razie porażki złoto zostałoby w klubie” – powiedziała mistrzyni.

W półfinale Cieślar rywalizowała ze starszą o cztery lata siostrą Karoliną.

„Jest taka niepisana zasada, że w walkach z bliskimi osobami się nie krzyczy. Musiałam więc trzymać nerwy na wodzy. To było dla mnie trudne. Siostra mnie na początku zaskoczyła” – dodała.

Przyznała, że potrafi sobie radzić z emocjami.

„Przez to walki są łatwiejsze. Jestem w stanie spokojnie kalkulować, układać taktykę. To przyszło z wiekiem. Kiedyś byłam nerwusem” – zaznaczyła.

Nie ukrywała, że z ME będzie chciała przywieźć kolejny medal (ma dwa brązowe), ale największą „chrapkę” ma na krążek MŚ, którego jeszcze nie ma w dorobku.

„Piąty tytuł (z rzędu) smakuje bardzo dobrze. Wiem, że nikt tego do tej pory nie dokonał. Bardzo się cieszę. W półfinale doznałam urazu nogi, nie widziałam, czy dam radę wystąpić. Długa przerwa mi chyba pomogła, noga miała czas na odpoczynek. Ten piąty złoty medal to efekt ciężkiej pracy” – podsumowała.

W ćwierćfinale walczyła jeszcze trzecia z sióstr Cieślar - Julia, która zajęła piąte miejsce.

„W rodzinie walczy się ciężko. Zuzanna jest zdecydowanie lepszą zawodniczką ode mnie. Ostatnio walczyłyśmy chyba ze sześć lat temu i też wygrała. Mój wynik i tak jest lepszy, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Odpuszczania nie było, dałam z siebie wszystko” – powiedziała Karolina Cieślar.

Dodała, że wywalczyła swój pierwszy krążek MP seniorów.

„Nie startowałam od marca 2020, teraz przygotowania do mistrzostw zaczęłam w styczniu. Jestem bardzo zadowolona. Najtrudniej było wytrzymać walki fizycznie, ruszać się na planszy tak, jak rywalki” - powiedziała mieszkająca na co dzień w Szkocji zawodniczka. Nie obronił tytułu mistrzowskiego Olaf Stasiak (KKSz Konin). Jego półfinałowa walka z Benedyktem Denkiewiczem wywołała mnóstwo emocji. Stasiak przegrywał 12:14, doprowadził do remisu i przegrał 14:15.

