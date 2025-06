Poznaliśmy ostatniego beniaminka PKO BP Ekstraklasy! Powrót po dwóch latach

Wisła Płock pokonała Miedź Legnica 2:0 w finale baraży Betclic 1 Ligi, pieczętując swój awans do PKO BP Ekstraklasy. Tym samym poznaliśmy komplet drużyn, które w przyszłym sezonie będą rywalizować na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. "Nafciarze" dołączyli do Arki Gdynia i Termaliki Bruk-Betu Nieciecza, które awans zapewniły sobie wcześniej. Dla płocczan to powrót do Ekstraklasy po dwóch latach nieobecności.