Wygrał Ligę Mistrzów i odejdzie? Gwiazda PSG na celowniku giganta

Kontrakt Gianluigiego Donnarummy obowiązuje jeszcze przez dwanaście miesięcy, do końca czerwca 2026 roku. Włoski bramkarz nie ukrywa, że chciałby przedłużyć kontrakt z drużyną, z którą w sobotę sięgnął po raz pierwszy w historii klubu po trofeum Ligi Mistrzów. Problemem mogą okazać się jednak wymagania finansowe zawodnika, które na ten moment są zbyt wygórowane dla zarządu drużyny z Paryża.

Donnarumma jest zawodnikiem PSG od lipca 2021 roku, kiedy to dołączył do zespołu ze stolicy Francji po wygaśnięciu jego kontraktu z Milanem. Włoch w bramce Manchesteru City miałby zastąpić Edersona, który prawdopodobnie zdecyduje się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. By tak się jednak stało, angielski zespół musiałby zapłacić za Donnarummę około 20 milionów euro, bo mniej więcej na tyle w tym momencie wyceniany jest Włoch.

Nie ulega wątpliwości, że zarząd drużyny z Paryża zrobi wszystko, by dogadać się z 26-letnim zawodnikiem. Jeśli jednak tak się nie stanie, zdaniem dziennikarza Sky Sports - Gianluca Di Marzio - to właśnie Manchester City może zostać nowym domem świeżo upieczonego zwycięzcy piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Polsat Sport