Budowanie fundamentu przed finałem

Z prostej przyczyny dla wszystkich będzie to tak naprawdę pierwszy poważny sprawdzian w sezonie reprezentacyjnym, a to dlatego, że towarzyskie spotkania rozegrane kilka dni temu były… towarzyskie aż nadto i nikt nie przykładał w nich wagi do końcowych wyników. Chodziło w nich kompletnie o co innego, a z naszej perspektywy możemy jedynie żałować, że nie obyło się podczas tych spotkań niestety bez „ofiar”. Z powodu kontuzji na jakiś czas wypadły z kadry Weronika Centka-Tietaniec oraz Julita Piasecka, a z towarzyskich meczów w Koszalinie wynikało, że obie były szykowane przez Stefano Lavariniego raczej do odegrania pierwszoplanowych ról w początkowej fazie sezonu.



W miejsce Centki trener zabrał do Pekinu Sonię Stefanik. Obok niej na środku zobaczymy Agnieszkę Korneluk, Aleksandrę Grykę i Dominikę Pierzchałę. Wśród przyjmujących znalazły się Martyna Łukasik, Olivia Różański, Paulina Damaske i Martyna Czyrniańska. Piasecka powinna być gotowa na turniej w Serbii. W ataku zobaczymy Malwinę Smarzek i Magdalenę Stysiak, na rozegraniu Katarzynę Wenerską i Alicję Grabkę, a na libero Aleksandrę Szczygłowską i Justynę Łysiak.



Polki są w komfortowej sytuacji wszak miejsce w finałowej rozgrywce mają zagwarantowane z racji faktu, że to Polska będzie gospodarzem finałowego turnieju w Łodzi. Prezes PZPS Sebastian Świderski żartował nawet ostatnio, że mimo faktu iż w tym roku rozgrywane będą mistrzostwa świata, rozmawiając z trenerem Lavarinim zakomunikował mu, że najważniejszym meczem w sezonie dla reprezentacji będzie ćwierćfinał łódzkiego finału i konieczność zwycięstwa, które zagwarantuje biało-czerwonym udział w imprezie do samego końca i walkę o medale. A tu, nowa tradycja zobowiązuje, wszak dwie ostatnie edycje Polki kończyły przecież z brązowymi krążkami – przed rokiem w Bangkoku i dwa lata temu w Arlington.



Kwalifikacja do F8 i udział w turnieju w Łodzi wcale nie oznacza, że spotkania fazy interkontynentalnej będą potraktowane ulgowo, albo jak poligon doświadczalny. Rozstawienie w ćwierćfinale zależy bowiem od wyników uzyskanych w trzech turniejach grupowych, a doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, i nawet nie chodzi tutaj o rachunek prawdopodobieństwa, czy czystą matematykę, że lepiej być rozstawionym do finałowej rozgrywki z wyższej lokaty, nawet jeśli wiadomo, że rywale w fazie „inter” nie występowali w optymalnych zestawieniach.



- Nie ma co ukrywać, że te medale z poprzednich edycji wyostrzyły nam apetyty I chciałybyśmy passę medalową podtrzymać, tym bardziej że finał rozegrany zostanie w Łodzi przed naszą publicznością - mówiła w Koszalinie w magazynie „7 Strefa Extra” Agnieszka Korneluk, która wybrana została kapitanem zespołu. - Dodatkowo z Łodzi mamy wspaniałe wspomnienia, bo przecież tam wywalczyłyśmy sobie olimpijską kwalifikację.



Rzeczywiście Łódź jest szczęśliwa dla naszych siatkarek, bo przecież również tam – w Atlas Arenie – reprezentacja Polski wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy w 2009 roku. Oby medalowa passa została podtrzymana także teraz. Aby tak się stało trzeba jednak zbudować solidny fundament. Budowa rusza w najbliższą środę…