Gwiazdor miał zastąpić Drzyzgę. Teraz klub chce się go pozbyć?

W grudniu ubiegłego roku klub ze Stambułu przesłał De Cecco ofertę transferu. Włodarze chcieli zakontraktować rozgrywającego na dwa kolejne sezony, lecz oczekiwali odpowiedzi w ciągu kilku dni.

Zawodnik udał się do władz klubu z Modeny, z którym obowiązywała go umowa, by przedstawić propozycję. Miał rozmawiać z samą prezes Giulią Gabaną. Odpowiedź była odmowna, więc siatkarz taką informację przekazał stronie tureckiej.

Rozgrywający ma obecnie kontrakt obowiązujący do 2026 roku. Był ponoć nawet gotowy i otwarty na rozmowy, dotyczące ewentualnego pozostania w klubie jeszcze dłużej. Jak się jednak okazuje Modena nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem.

Włoscy dziennikarze donoszą, że klub chce zaproponować rozgrywającemu do 200 tysięcy euro za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu. Informacja brzmi wręcz absurdalnie, biorąc pod uwagę wydarzenia sprzed kilku miesięcy.

Co więcej, ewentualny powrót do rozmów z władzami Fenerbahce stał się niemożliwy, bo właśnie ogłoszono przedłużenie kontraktu z byłym reprezentantem Polski Fabianem Drzygą, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Valsa Group Modena zakończyła sezon na 6. miejscu w lidze włoskiej. Ekipa Alberto Giulianiego w ćwierćfinałowej batalii do trzech zwycięstw przegrała z Perugią, a w finale rywalizacji o piątą lokatę z Allienzem Milano 1:3.

CM, Polsat Sport