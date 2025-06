Jon Jones jednak zawalczy z Tomem Aspinallem? Mistrz czeka na ogłoszenie

Jon Jones od wielu tygodni zmaga się z krytyką fanów. Amerykanin zdaniem samego Toma Aspinalla ma unikać konfrontacji, co powoduje rozgoryczenie kibiców, którzy twierdzą, że jeśli Jones nie chce bronić pasa w walce z Anglikiem, powinien zwakować tytuł. Jak się jednak okazuje, za kulisami dzieje się sporo i wiele wskazuje na to, że walka, której fani oczekują od dawna, może odbyć się jeszcze w tym roku.

ZOBACZ TAKŻE: Triumf Gamrota! Polak bezlitosny dla rywala

Jones, podczas spotkania z fanami, odpowiadał na zadawane przez nich pytania. Jeden z kibiców zapytał o to, kiedy aktualny mistrz wróci do rywalizacji i czy będzie to walka z Tomem Aspinallem.

Jones, ku uciesze fanów stwierdził, że zarówno on jak i Aspinall zaakceptowali warunki proponowane przez UFC.

- Pomiędzy mną, Tomem i UFC naprawdę dużo dzieje się za kulisami. Zarówno Tom, jak i ja zgodziliśmy się, żeby poczekać na ogłoszenie ze strony UFC. Prawnie nie mogę się wypowiadać na ten temat.

Jon Jones po raz ostatni widziany był w akcji w walce wieczoru gali UFC 309, kiedy to w trzeciej rundzie znokautował Stipe Miocica broniąc po raz pierwszy trofeum kategorii królewskiej. Obecnie Amerykanin jest numerem 2. rankingu bez podziału na kategorie wagowe UFC, ustępując miejsca jedynie mistrzowi kategorii lekkiej - Islamowi Machaczewowi.

Eksperci twierdzą, że potencjalne starcie z Aspinallem może być walką wieczoru numerowanej gali UFC, która odbędzie się w listopadzie w Nowym Jorku.

Polsat Sport