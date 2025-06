Krzysztof Piątek ma nowy klub

O tym transferze mówiło się od dawna. Piątek ma za sobą świetny sezon w barwach Basaksehiru. Strzelił 31 goli we wszystkich rozgrywkach, zostając wicekrólem strzelców ligi tureckiej. Polak ustąpił tylko Victorowi Osimhenowi z Galatasarayu.



Media łączyły go z transferem do Kataru od kilku tygodni i w poniedziałek stało się to faktem.

- Krzysztof podpisał najwyższy kontrakt w swoim życiu, a całość czyni go najlepiej sprzedawanym polskim piłkarzem w historii, pod względem łącznej sumy kwot transferowych - czytamy we wpisie "Fabryki Futbolu", agencji menadżerskiej napastnika.

Suma transferu ma wynieść ok. 10 mln euro.



W Al Duhail trenerem Polaka będzie Christophe Galtier, który w sezonie 2021/2022 sięgnął po mistrzostwo Francji z Lille. W klubie znajdują się tacy gracze jak Hakim Ziyech, Luis Alberto czy Benjamin Bourigeaud. Mówi się też o zainteresowaniu Marco Verrattim.

Polsat Sport