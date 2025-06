Legia Warszawa awansowała do finału!

Spotkanie od dwóch akcji z rzędu rozpoczął Luke Nelson. Szybko serią 7:0 odpowiedzieli jednak gospodarze i po trafieniu Mate Vucicia wychodzili na prowadzenie. Po późniejszym trafieniu chorwackiego centra różnica wzrosła do ośmiu punktów! Pojedyncze trafienia Michała Michalaka i Deane’a Williamsa nie wystarczały. Po 10 minutach było 25:19.

Drugą kwartę Anwil zaczął od małej serii 0:5 i po zagraniu Justina Turnera przegrywał tylko punktem. Rzutami z dystansu reagowali Ojars Silins oraz Andrzej Pluta, przez co zespół z Warszawy miał wszystko pod kontrolą. Po zagraniach Maksymiliana Wilczka i Kamerona McGusty’ego różnica wzrosła do 15 punktów. Maksymalnie wynosiła ona 18 punktów po rzucie wolnym Keifera Sykesa. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:35.



Po przerwie zespół trenera Selcuka Ernaka zdobył osiem punktów z rzędu, znacznie zmniejszając straty. Po późniejszym wsadzie Deane’a Williamsa różnica wynosiła już tylko pięć punktów. Trójki Ojarsa Silinsa opanowały sytuację po stronie ekipy z Warszawy. Ryan Taylor i Luke Petrasek lekko jeszcze odrabiali straty, ale ostatecznie po 30 minutach było 67:57.

W kolejnej części meczu po trafieniu Michała Kolendy gospodarze mieli nawet 16 punktów przewagi. Następnie świetnie prezentowali się także EJ Onu i Aleksa Radanov, a po rzutach wolnych Andrzeja Pluty różnica wzrosła do 20 punktów. Tego Anwil nie był już w stanie odrobić. Ostatecznie Legia wygrała 101:80, całą serię 3-0 i zagra w wielkim finale ORLEN Basket Ligi!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Keifer Sykes z 23 punktami. Michał Michalak zdobył dla gości 17 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty.



Legioniści czekają na finałowego rywala, którym będzie lepszy z pary Trefl Sopot - PGE Start Lublin (1-2).

Legia Warszawa - Anwil Włocławek 101:80 (25:19, 25:16, 17:22, 34:23)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-0 dla Legii, która awansowała do finału.

Legia Warszawa: Keifer Sykes 23, Kameron McGusty 13, Ojars Silins 13, Mate Vucic 10, Michał Kolenda 10, Andrzej Pluta 8, Maksymilian Wilczek 8, Aleksa Radanov 7, E.j. Onu 7, Dominik Grudziński 2, Dawid Niedziałkowski 0, Julian Dąbrowski 0.

Anwil Włocławek: Michał Michalak 17, Luke Nelson 15, Luke Petrasek 14, DJ Fundenburk 10, Deane Williams 10, Ryan Taylor 7, Nick Ongenda 5, Justin Turner 2, Karol Gruszecki 0, Bartosz Łazarski 0.

