Po serii meczów towarzyskich, rozgrywanych w formie turnieju w Koszalinie, nadszedł czas na zmagania o punkty. Liga Narodów to rozgrywki, które od lat przynoszą kibicom wiele emocji. Polki zakończyły dwie poprzednie edycje z brązowymi medalami na szyjach.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki grają w Lidze Narodów. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

Do Pekinu trener Stefano Lavarini zabrał kilka zawodniczek, które w poprzednich latach znalazły się poza kadrą lub grały w niej nieco mniej, jak Alicja Grabka czy Aleksandra Gryka. W składzie są też debiutantki, jak 22-letnia środkowa Sonia Stefanik. Nie brakuje jednak trzonu reprezentacji, który stanowił o jej sile przez ostatnie lata. Mowa o Magdalenie Stysiak, Agnieszce Korneluk, Katarzynie Wenerskiej czy Aleksandrze Szczygłowskiej.

Na inaugurację Biało-Czerwone zmierzą się z Tajlandią, czyli drużyną o odmiennej charakterystyce gry. Azjatki szczególnie dobrze prezentują się w defensywie.

- Na pewno jest to mocny rywal, jeśli chodzi o defensywę, a także bardzo szybko grający. To są ich największe atuty. Kluczem do wygrania tego meczu będzie dobra zagrywka, odrzucająca od siatki i cierpliwe granie w ataku - oceniła libero polskiego zespołu Justyna Łysiak.

W ostatnich latach Polki dobrze radziły sobie z tym rywalem. Wygrały cztery z pięciu meczów. Tajki dały się jednak Biało-Czerwonym we znaki podczas łódzkiego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wtedy przeciwniczki wygrały 3:2, stawiając nasz zespół w trudnej sytuacji.

Czy Polki rozpoczną rozgrywki od zwycięstwa? Przekonamy się już w środę.

Transmisja meczu Polska - Tajlandia w środę 4 czerwca od godziny 8:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie i na Polsat Box Go.