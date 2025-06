Pewny awans Djokovicia. Hit w ćwierćfinale Roland Garros

Djoković, który 22 maja obchodził 38. urodziny, jest rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Wygrał ich 24, a tydzień temu, pokonując Huberta Hurkacza w finale imprezy w Genewie, zanotował 100. triumf w cyklu ATP.

Obecnie szósty w rankingu Serb był zdecydowanym faworytem pojedynku z Norriem, który na liście ATP zajmuje 81. miejsce. Djokoviciowi wystarczyły nieco ponad dwie godziny, by go pokonać i awansować do 62. ćwierćfinału wielkoszlemowego w karierze. 38-letni tenisista 16. raz z rzędu znalazł się w najlepszej ósemce French Open.

Kolejnym rywalem Djokovicia będzie trzeci w światowym rankingu Niemiec Alexander Zverev. Ubiegłoroczny finalista do ćwierćfinału awansował po kreczu Holendra Tallona Griekspoora przy stanie 6:4, 3:0 dla niemieckiego tenisisty.



Wynik meczu:



Novak Djoković - Cameron Norrie 3:0 (6:2, 6:3, 6:2)

