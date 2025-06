Polskie siatkarki gotowe do startu Ligi Narodów. "To pozwoliło nam szybciej odpoczywać"

Liga Narodów to rozgrywki, które co roku dostarczają nam wielu emocji i sukcesów. Reprezentacja Polski w ciągu dwóch ostatnich sezonów dwukrotnie wywalczyły brązowe medale tej imprezy.

Tegoroczną edycję podopieczne Stefano Lavariniego zainaugurują w Pekinie. Po długiej podróży dotarły na miejsce i w spokoju przygotowują się do premierowego starcia.

- Aklimatyzacja przebiega nieźle. Co prawda ja jeszcze śpię na raty, ale to, że lot był bez przesiadki, pozwoliło nam szybciej odpoczywać. Dobrze też, że jesteśmy stosunkowo wcześnie przed pierwszym meczem. To pozwoli nam przystąpić do niego w pełni wypoczętym i zregenerowanym - powiedziała Łysiak.

Już na początku Polki czeka trudne wyzwanie. Zmierzą się z Tajlandią, która słynie ze swojej charakterystycznej gry.

- Na pewno jest to mocny rywal, jeśli chodzi o defensywę, a także bardzo szybko grający. To są ich największe atuty. Kluczem do wygrania tego meczu będzie dobra zagrywka, odrzucająca od siatki i cierpliwe granie w ataku - podsumowała libero reprezentacji Polski.

W całym turnieju, trwającym do niedzieli, polskie siatkarki zmierzą się jeszcze z Chinami, Turcją i Belgią.

- Myślę, że jest to mocno obsadzony turniej. Zobaczymy, który rywal będzie najmocniejszy, bo przed nami odprawy, na których dowiemy się, w jakich składach personalnych drużyny przyjechały. To będzie ciekawy turniej. Mam nadzieję, że pokażemy naszą dobrą grę - oceniła Łysiak.

Biało-Czerwone poleciały do Chin w mocnym zestawieniu. W szeregach zespołu nie brakuje największych gwiazd, takich jak Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska czy Aleksandra Szczygłowska.

Transmisja meczu Polska - Tajlandia w środę 4 czerwca od godziny 8:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie i na Polsat Box Go.

CM, Polsat Sport