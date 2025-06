Prezes klubu PlusLigi zrezygnował ze stanowiska! Jego miejsce zajął wicemistrz świata

Informację o zmianie na stanowisku prezesa PGE GiEK Skry Bełchatów przekazał sam klub w komunikacie opublikowanym na stronie.

- Rada Nadzorcza KPS Skra Bełchatów S.A. z dniem 1 czerwca 2025 powołała na stanowisko Prezesa Zarządu byłego reprezentanta Polski, od wielu lat związanego z bełchatowskim klubem. Nowym sternikiem KPS Skry Bełchatów został Michał Bąkiewicz. Z dniem 31 maja 2025 dotychczasowy prezes klubu Wiesław Deryło, po blisko 1,5 roku zarządzania klubem złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na stanowisko Prezesa Zarządu KPS Skra Bełchatów S.A. nominowany został dotychczasowy wiceprezes – Michał Bąkiewicz. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadal pełni Gabriel Tarka. Zarząd KPS Skra Bełchatów S.A. pozostanie dwuosobowy - poinformowano w komunikacie.

Michał Bąkiewicz przez wiele lat występował w Skrze jako zawodnik i zdobywał z nią medale mistrzostw Polski oraz Ligi Mistrzów. W ostatnich latach był związany z klubem jako działacz oraz trener. W 2022 roku Michał Bąkiewicz dołączył do sztabu trenerskiego Skry Bełchatów i pracował z klubem do końca sezonu 2023/2024. Następnie objął stanowisko koordynatora Akademii Skry Bełchatów, by od 10 września 2024 roku otrzymać powołanie do funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. sportowych KPS Skra Bełchatów S.A.

W karierze reprezentacyjnej jako zawodnik nowy prezes bełchatowskiego klubu sięgnął w 2006 roku po wicemistrzostwo świata, które było kamieniem milowym dla wielkich sukcesów polskiej siatkówki, a także mistrzostwo Europy w 2009 roku.

- To dla mnie zaszczyt i dowód zaufania w stosunku do mojej osoby. Serdecznie za nie dziękuję. Skra Bełchatów od wielu lat jest bardzo ważną częścią mojego życia. Dobrze pamiętam piękne chwile i sukcesy klubu, które przeżywaliśmy razem. Te wspomnienia są żywe w mojej głowie i będą podstawą obecnych aspiracji i drogowskazem w procesie odbudowy silnej Skry Bełchatów. Wykonaliśmy dotąd już bardzo dużo wymagającej pracy, która będzie kontynuowana. Dobro klubu jest wartością nadrzędną i to będzie nas prowadziło w dalszych działaniach - skomentował Bąkiewicz na łamach strony internetowej klubu.

PI, PlusLiga