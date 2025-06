Rekordowa frekwencja w ORLEN Superlidze Kobiet! Ponad 100 tysięcy kibiców na trybunach w sezonie 2024/2025

ORLEN Superliga Kobiet przyciąga coraz więcej kibiców. W sezonie 2024/2025 mecze ligowe z trybun obejrzało aż 99 385 osób, a dodatkowe 3 000 fanów dopingowało swoje drużyny podczas starcia o Superpuchar Polski. Łączna frekwencja wyniosła 102 385 widzów – to rekord w historii żeńskich rozgrywek. Cieszy również wzrost średniej liczby kibiców na każdym spotkaniu ligowym – liczba ta wzrosła z 732 w poprzednim sezonie do 753 w obecnym. Jest to blisko 24% więcej niż w sezonie 2018/2019, czyli ostatniego sezonu przed powstaniem ligi zawodowej.



39 spotkań w lidze zgromadziło ponad tysięczną publikę. Największą średnią frekwencją może pochwalić się PGE FunFloor Lublin, którego mecze w Hali Globus oglądało średnio 1 681 kibiców. To o 12% więcej w porównaniu do sezonu 2023/2024, kiedy domowe mecze zespołu z Lublina oglądało średnio 1 490 kibiców.

Pod kątem średniej frekwencji na drugim miejscu uplasowały się Mistrzynie Polski. Mecze KGHM Zagłębia Lubin oglądało średnio o 16% kibiców więcej (1 606 osób na mecz, względem 1 382 sezon wcześniej). Frekwencyjne podium uzupełnia URBIS Gniezno, domowe mecze „Pszczółek” oglądało średnio 1 258 kibiców (1 209 sezon wcześniej).

Średnia frekwencja:

1. PGE FunFloor Lublin: 1 681 kibiców

2. KGHM Zagłębie Lubin: 1 606 kibiców

3. URBIS Gniezno: 1 258 kibiców

4. Młyny Stoisław Koszalin: 636 kibiców

5. KPR Gminy Kobierzyce: 595 kibiców

6. Energa Szczypiorno Kalisz: 405 kibiców

7. Energa Start Elbląg: 380 kibiców

8. Piotrcovia Piotrków Trybunalski: 292 kibiców

9. Ruch Chorzów: 254 kibiców

10. Sośnica Gliwice: 206 kibiców

W sezonie 2024/2025 największym zainteresowaniem kibiców cieszył się mecz o Superpuchar Polski pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a KPR Gminy Kobierzyce, który zgromadził rekordowe 3 000 kibiców w łódzkiej Atlas Arenie. Kolejne cztery mecze z najwyższą liczbą widzów to starcia odwiecznych rywali: KGHM Zagłębia Lubin i PGE FunFloor Lublin, które regularnie przyciągały tłumy fanów. Najwyższa frekwencja ligowa przypadła na pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami rozegrany w lubińskiej hali RCS, gdzie na trybunach zasiadło 2 900 kibiców.

TOP 5 spotkań z najwyższą frekwencją:

1. Superpuchar Polski: KGHM Zagłębie Lubin – KPR Gminy Kobierzyce: 3 000 kibiców - 7 września 2024

2. KGHM Zagłębie Lubin - PGE FunFloor Lublin: 2 900 kibiców - 16 października 2024

3. KGHM Zagłębie Lubin - PGE FunFloor Lublin: 2 803 kibiców - 25 maja 2025

4. PGE FunFloor Lublin - KGHM Zagłębie Lubin: 2 800 kibiców - 17 kwietnia 2025

5. PGE FunFloor Lublin - KGHM Zagłębie Lubin: 2 711 kibiców - 5 lutego 2025

Informacja Prasowa