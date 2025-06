Za Robertem Lewandowskim trzeci sezon w Barcelonie, który polski napastnik zakończył jako najlepszy strzelec drużyny. Wraz z drużyną "Blaugrany" Polak sięgnął w tym roku po trzy trofea, wygrywając Ligę, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. W rozmowie z hiszpańskim dziennikiem Mundo Deportivo Lewandowski podsumował miniony sezon i wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

- Myślę, że był to prawie perfekcyjny sezon. Wygraliśmy Ligę, zdobyliśmy Puchar i Superpuchar Hiszpanii i dotarliśmy do półfinału Ligi Mistrzów. Byliśmy bardzo blisko finału, ale taka jest piłka nożna. Mimo to, uważam, że musimy być bardzo zadowoleni nie tylko z tego, że zdobyliśmy tytuły, ale także z naszej gry. Myślę, że kibice i ludzie, którzy oglądali nasze mecze, widzieli, że ta drużyna ma ogromne serce. Dlatego myślę, że musimy być bardzo szczęśliwi - podsumował polski napastnik.

Lewandowski po raz trzeci z rzędu został najlepszym strzelcem Barcelony. Mimo 36 lat na karku, snajper nie ukrywa, że nie ma zamiaru kończyć jeszcze kariery na najwyższym poziomie.

- Mój wiek to tylko liczba. Czuję się bardzo dobrze zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mamy młodą drużynę, więc ten gorszy czas pod koniec ubiegłego roku jest kompletnie normalny. A co do mojego wieku, jestem również bardzo szczęśliwy, bo wiem, że jestem fizycznie bardzo dobrze przygotowany do nadchodzącego sezonu. Mogę grać co najmniej przez kolejny rok na najwyższym poziomie.

Lewandowski odniósł się również do pytania o to, czy będzie to jego ostatni sezon w Barcelonie. Na ten moment kontrakt polskiego napastnika obowiązuje jedynie do zakończenia przyszłego sezonu, bez opcji jego przedłużenia.

- Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, co chcę zrobić po następnym sezonie. To jest piłka nożna. Jest też coś poza piłką, co może na koniec zmienić to, co sobie zaplanuję. Uważam, że na ten moment jest za wcześnie, żeby myśleć o tych sprawach. Mam trochę czasu na odpoczynek, potem będę miał również czas na przygotowania do sezonu. Jestem pewny, że będę fizycznie w dobrej formie. Mamy kilka tygodni, aby przygotować się do nowej kampanii. Świetnie czuję się w Barcelonie i jestem bardzo dumny, że mogę w niej grać.

Lewandowski został zapytany także o współpracę z trenerem Blaugrany, Hansim Flickiem, z którym miał już okazję pracować przed dołączeniem do zespołu z Hiszpanii.

- Od początku wspólnej pracy dużo rozmawiamy. Powiedziałem mu, jak ja widzę sytuację w tym klubie. Hansi Flick sprawił, że każdy zawodnik grał na swoim poziomie. Dla trenera nie było to łatwe zadanie i myślę, że Hansi rozmawiał ze wszystkimi zawodnikami. Wiedział, że jeśli chcemy zdobywać tytuły, potrzebujemy zawodników na optymalnie wysokim poziomie. I dlatego uważam, że w tym sezonie wielu zawodników grało na swoim poziomie. Myślę, że nadchodzący sezon może być trochę trudniejszy niż poprzedni, ale jeśli przygotujesz się mentalnie na te wyzwania, jestem pewny, że będziemy grać z większym doświadczeniem i ostatecznie wyjdzie nam to na dobre. Oczywiście, każdy rywal chce wygrać przeciwko nam, więc musimy się do tego odpowiednio przygotować.

