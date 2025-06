Sensacyjny ćwierćfinalista Roland Garros! Odprawił faworyta

Jack Draper był zdecydowanym faworytem pojedynku czwartej rundy Roland Garros z Aleksandrem Bublikiem. Zgodnie z oczekiwaniami początek rywalizacji należał do Brytyjczyka. Ten zwyciężył pierwszego seta, robiąc jeden z trzech kroków w stronę najlepszej ósemki tegorocznej edycji French Open.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Trzecia zawodniczka świata wyeliminowana z Roland Garros

Wydawało się, że turniejowa "5" pójdzie za ciosem. Już w pierwszym gemie drugiej partii Draper przełamał bowiem Bublika. Od tamtego momentu inicjatywę nad wydarzeniami na korcie przejął Kazach. Podniósł swój poziom gry, co przyniosło efekty. Bublik nie dość, że odrobił stratę i doprowadził do wyrównania, to zwyciężył również kolejnego seta, wychodząc na prowadzenie 2:1.



W decydującej odsłonie zmagań już na samym starcie Kazach zyskał breaka. Następnie konsekwentnie utrzymywał przewagę, lecz w samej końcówce pojawiły się problemy. Przy stanie 5:4, gdy Bublik serwował po triumf, Draper miał aż pięć szans, by odłamać niżej notowanego przeciwnika. Kazachowi udało się wyjść z opresji i zamknąć całe spotkanie, niespodziewanie awansując do ćwierćfinału Roland Garros.

Dla Bublika to już najlepszy występ w Wielkim Szlemie. Nigdy wcześniej nie dotarł do ćwierćfinału imprezy tej rangi. Sukces Kazacha w Paryżu jest jednak sensacją. Bublik nigdy nie ukrywał bowiem, że nie lubi grać na nawierzchni ziemnej, a na takiej właśnie rozgrywane jest French Open.

Aleksandr Bublik - Jack Draper 5:7, 6:3, 6:2, 6:4