Świetne informacje dla Norwida! Lider przedłużył kontrakt

Czeski atakujący przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2026/27. To jego drugi sezon w PlusLidze - do drużyny z Częstochowy dołączył przed startem rozgrywek 2024/25, przenosząc się tam z francuskiego Chaumont VB 52.

W debiutanckim sezonie w Polsce Indra zdobył 662 punkty w 32 meczach. Był najlepszym punktującym i atakującym ligi, zajmując również wysokie lokaty w statystykach zagrywki i bloku. Siedem razy został wybrany MVP spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Burza wokół byłej siatkarki TAURON Ligi. "Zawodniczka nie może decydować, kiedy zagra w kadrze"

Częstochowski klub przygotowuje się do nowego sezonu z nowym trenerem Guillermo Falascą. Z zespołu odeszli m.in. Quinn Isaacson, Bartosz Schmidt, Mateusz Borkowski i Damian Kogut.

Indra otrzymał także nagrodę dla Obcokrajowca Sezonu 2024/2025 PlusLigi podczas Gali 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki, która odbyła się we wtorek, 20 maja, w Warszawie.