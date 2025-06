W tym mieście Barkom Każany Lwów zagra w PlusLidze w sezonie 2025/2026

Barkom Każany dołączył do PlusLigi w sezonie 2022/23, co miało pomóc polskiej ekstraklasie w "ekspansji jednej z najlepszych lig na świecie na Wschód". Ze względu na wojnę, która wybuchła na Ukrainie w lutym 2022 roku, zespół nie mógł rozgrywać swoich meczów we Lwowie. Pierwszym "domem" klubu został więc Kraków. Później Barkom rywalizował również w Wieluniu i w ostatniej edycji rozgrywek w Tarnowie.

Lwowscy siatkarze w zakończonym w maju sezonie byli blisko spadku z elity, jednak zapewnili sobie utrzymanie kosztem PSG Stali Nysa i musieli znaleźć kolejne miejsce do rozgrywania meczów w roli gospodarza. Wybór padł na Elbląg.

"Niezmiernie cieszymy się, że jesteśmy w Elblągu i chcemy cały czas dążyć do tego, żeby na naszych meczach panowała niesamowita atmosfera, jak w pozostałych halach PlusLigi. Niestety wyszło w naszym życiu tak, że musimy korzystać z gościnności polskich miast, ale mam nadzieję i wierzę w to, że Elbląg na dłużej pozostanie naszym tymczasowym domem i wszyscy będziemy mieli korzyści z tej współpracy: od klubu, przez miasto, po powiat" – powiedział prezes lwowskiego klubu Oleg Baran, cytowany w komunikacie prasowym Polskiej Ligi Siatkówki.

Przenosiny Barkomu Każany do Elbląga to kolejny krok na drodze siatkarskiego rozwoju tego miasta. W lutym odbył się tam turniej finałowy Pucharu Polski siatkarek.

"Widać, że dzięki takim imprezom siatkówka w Polsce się odradza i być może Elbląg również pójdzie tym krokiem. W Lublinie organizowaliśmy AL-KO Superpuchar Polski, a dziś Bogdanka LUK jest mistrzem PlusLigi. Podczas Tauron Pucharu Polski w Elblągu mieliśmy stuprocentową frekwencję i wierzę, że podobnie będzie podczas meczów Barkomu w PlusLidze. Przypominam też, że wszystkie mecze transmitowane są w Polsacie Sport oraz platformie Volleyball World, która dostarcza sygnał na cały świat. Jestem przekonany, że ten klimat będzie sprzyjał drużynie ze Lwowa i to właśnie w Elblągu znajdzie atmosferę do wielkiego sportu" - podkreślił prezes PLS Artur Popko.

Siatkarze ze Lwowa w ostatnim sezonie PlusLigi zajęli 13. miejsce.

BS, PAP