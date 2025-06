Wisła Kraków straci największą gwiazdę? To byłby cios

O ewentualnych przenosinach Rodado do Turcji poinformował portal Goal.pl. Nie jest niespodzianką, że na decyzję Hiszpana, którego kontrakt z Wisłą obowiązuje do czerwca 2027 roku, może mieć wpływ brak awansu Wisły do Ekstraklasy.

Rodado wielokrotnie mówił, że w Krakowie czuje się dobrze, ale wiele wskazuje na to, że tym razem może chcieć spróbować swoich sił poza Polską. Turecki Trabzonspor może być więc dla Hiszpana ciekawym kierunkiem. Żadne rozmowy z zawodnikiem nie były jednak jeszcze prowadzone, a Wisła zrobi wszystko, by jej najlepszy strzelec pozostał w klubie.

