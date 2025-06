"Cudotwórca z Barcelony" ma nowy klub. Wybrał zaskakujący kierunek

"Cudotwórca z Barcelony", jak określają go chorwackie media, pracował w "Dumie Katalonii" w latach 1999-2010, a następnie od 2021 roku. To właśnie pod jego okiem dojrzewały takie gwiazdy jak Lionel Messi czy Sergio Busquets.

- Cieszę się, że mogę być częścią projektu tworzenia wspaniałej przyszłości Dinama Zagrzeb. Kiedy zadzwonił do mnie Zvonimir Boban (były znakomity pomocnik AC Milan - przyp. red.) i poczułem entuzjazm, z jakim opowiadał o planach klubu, od razu zdałem sobie sprawę, że chcę w to wejść. Mam duże doświadczenie w międzynarodowym futbolu, ale nie da się ukryć, że moje DNA to DNA Barcelony. Kiedy przyszedłem do Dinama, poczułem coś wyjątkowego. Ten klub ma szczególną tożsamość i widzę w nim wiele podobieństw do Barcy - powiedział Capellas, cytowany przez dziennik "Jutarnji list".

Albert Capellas Herms w ostatnich latach próbował swych sił jako trener. Hiszpan pracował między innymi w duńskim Midtjylland, a w latach 2024-2025 był selekcjonerem reprezentacji Filipin.

Nowy szef akademii Dinama Zagrzeb nie ukrywa, że jest wielkim fanem filozofii Johana Cruyffa. Capellas prowadzi nawet kanał na YouTube pod nazwą "Cruyff football platform", na którym objaśnia widzom niuanse taktyczne.