Kadrowa rewolucja w Jagiellonii. Klub pożegnał się z czterema piłkarzami

Z drużyną rozstali się Darko Churlinov, Joao Moutinho, Enzo Ebosse oraz Edi Semedo.

Wśród odchodzących nazwisk wyróżnia się przede wszystkim portugalski defensor, który trafił do Białegostoku ze Spezii i zanotował aż 45 występów w żółto-czerwonych barwach. Choć spędził na murawie sporo czasu, nie znalazło to odzwierciedlenia w liczbach - jego dorobek w tym aspekcie ograniczył się jedynie do czterech asyst.

Churlinov natomiast - ofensywny gracz wypożyczony z Udinese - lepiej zapisał się w pamięci kibiców. To właśnie on zdobył zwycięską bramkę w starciu Ligi Konferencji UEFA z FC Kopenhaga (2:1 dla Jagi), kończąc sezon z siedmioma golami i czterema asystami w swoim dorobku.

ZOBACZ TAKŻE: "Cudotwórca z Barcelony" ma nowy klub. Wybrał zaskakujący kierunek

Zimą do zespołu dołączyli również Ebosse oraz Semedo. Francuski obrońca zagrał w 19 spotkaniach, natomiast skrzydłowy z Gwinei Bissau wystąpił zaledwie ośmiokrotnie, zdobywając jedną bramkę i notując jedno kluczowe podanie. Pomimo niezbyt długiego okresu spędzonego w klubie, cała czwórka wypożyczonych zawodników dołożyła swoją cegiełkę do triumfu w Superpucharze Polski, wywalczonym po zwycięstwie 1:0 nad Wisłą Kraków.

To jednak nie koniec zmian kadrowych w ekipie Adriana Siemieńca. Wcześniej z zespołem pożegnali się już m.in. Jarosław Kubicki, Michal Sacek i Kristoffer Hansen. Po zdobyciu historycznego mistrzostwa oraz brązowego medalu w niedawno zakończonej kampanii PKO BP Ekstraklasy, przed dyrektorem sportowym Jagiellonii - Łukaszem Masłowskim - stoi niełatwe zadanie zbudowania drużyny, która utrzyma wysoki poziom i skutecznie powalczy w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Jak donosi Damian Domitrz z Polsatu Sport, "Duma Podlasia" rozpoczęła już rozmowy z potencjalnymi nowymi nabytkami, co zwiastuje istotne przetasowania w składzie białostockiego zespołu.