Klubowe Mistrzostw Świata 2025: Terminarz, daty, godziny. Kiedy są mecze?

Club Leon i CF Pachuca mają tego samego właściciela. W związku z tym, FIFA podjęła decyzję, według której jeden z tych klubów musiał się wycofać z rozgrywek - padło na Club Leon.

1 czerwca rozegrany został mecz między amerykańskim Los Angeles FC a meksykańskim Club America. Wyłonił on zespół, który zastąpi w turnieju Club Leon. Po zaciętym meczu, w dogrywce 2:1 wygrało LAFC i jako 32. zespół dołączyło do stawki Klubowych Mistrzostw Świata.

Klubowe Mistrzostwa Świata 2025: Terminarz fazy grupowej



Grupa A:

Palmeiras (Brazylia)

Porto (Portugalia)

Al-Ahly (Egipt)

Inter Miami (Stany Zjednoczone)

Terminarz grupy A:

1. kolejka:

15 czerwca, godz. 02:00: Al-Ahly – Inter Miami (Miami)

16 czerwca, godz. 00:00: Palmeiras – Porto (Nowy Jork)

2. kolejka:

19 czerwca, godz. 18:00: Palmeiras – Al-Ahly (Nowy Jork)

19 czerwca, godz. 21:00: Inter Miami – Porto (Atlanta)

3. kolejka:

24 czerwca, godz. 03:00: Inter Miami – Palmeiras (Miami)

24 czerwca, godz. 03:00: Porto – Al-Ahly (Nowy Jork)

Grupa B:

Paris Saint-Germain (Francja)

Atletico Madryt (Hiszpania)

Botafogo (Brazylia)

Seattle Sounders (Stany Zjednoczone)

Terminarz grupy B:

1. kolejka:

15 czerwca, godz. 21:00: Paris Saint-Germain – Atletico Madryt (Los Angeles)

16 czerwca, godz. 04:00: Botafogo – Seattle Sounders (Seattle)

2. kolejka:

20 czerwca, godz. 00:00: Seattle Sounders – Atletico Madryt (Seattle)

20 czerwca, godz. 03:00 Paris Saint-Germain – Botafogo (Los Angeles)

3. kolejka:

23 czerwca, godz. 21:00: Seattle Sounders – Paris Saint-Germain (Seattle)

23 czerwca, godz. 21:00: Atletico Madryt – Botafogo (Los Angeles)

Grupa C:

Bayern Monachium (Niemcy)

Auckland City (Nowa Zelandia)

Boca Juniors (Argentyna)

Benfica (Portugalia)

Terminarz grupy C:

1. kolejka:

16 czerwca, godz. 18:00: Bayern Monachium – Aukland City (Cincinnati)

17 czerwca, godz. 00:00: Boca Juniors – Benfica (Miami)

2. kolejka:

21 czerwca, godz. 18:00: Benfica – Auckland City (Orlando)

21 czerwca, godz. 03:00: Bayern Monachium – Boca Juniors (Miami)

3. kolejka:

24 czerwca, godz. 21:00: Benfica – Bayern Monachium (Charlotte)

24 czerwca, godz. 21:00: Auckland City – Boca Juniors (Nashville)

Grupa D:

Flamengo (Brazylia)

Esperance Tunis (Tunezja)

Chelsea (Wielka Brytania)

Los Angeles FC (Stany Zjednoczone)

Terminarz grupy D:

1. kolejka:

16 czerwca, godz. 21:00: Chelsea – Los Angeles FC (Atlanta)

17 czerwca, godz. 03:00: Flamengo – Esperance Tunis (Filadelfia)

2. kolejka:

20 czerwca, godz. 20:00: Flamengo – Chelsea (Filadelfia)

21 czerwca, godz. 00:00: Los Angeles FC – Esperance Tunis (Nashville)

3. kolejka:

25 czerwca, godz. 03:00: Los Angeles FC – Flamengo (Orlando)

25 czerwca, godz. 03:00: Esperance Tunis – Chelsea (Filadelfia)

Grupa E:

River Plate (Argentyna)

Urawa Red Diamonds (Japonia)

Monterrey (Meksyk)

Inter Mediolan (Włochy)

Terminarz grupy E:



1. kolejka:

17 czerwca, godz. 21:00: River Plate – Urawa Red Diamonds (Seattle)

18 czerwca, godz. 03:00: Monterrey – Inter Mediolan (Los Angeles)

2. kolejka:

21 czerwca, godz. 21:00: Inter Mediolan – Urawa Red Diamonds (Seattle)

22 czerwca, godz. 03:00: River Plate – Monterrey (Los Angeles)

3. kolejka:

26 czerwca, godz. 03:00: Inter Mediolan – River Plate (Seattle)

26 czerwca, godz. 03:00: Urawa Red Diamonds – Monterrey (Los Angeles)

Grupa F:

Fluminense (Brazylia)

Borussia Dortmund (Niemcy)

Ulsan (Korea Południowa)

Mamelodi Sundowns (Republika Południowej Afryki)

Terminarz grupy F:

1. kolejka:

17 czerwca, godz. 18:00: Fluminense – Borussia Dortmund (Nowy Jork)

18 czerwca, godz. 00:00: Ulsan – Mamelodi Sundowns (Orlando)

2. kolejka:

21 czerwca, godz.18:00: Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund (Cincinnati)

22 czerwca, godz. 00:00: Fluminense – Ulsan (Nowy Jork)

3. kolejka:

25 czerwca, godz. 21:00: Borussia Dortmund – Ulsan (Cincinatti)

25 czerwca, godz. 21:00: Mamelodi Sundowns – Fluminense (Miami)

Grupa G:

Manchester City (Wielka Brytania)

Wydad (Maroko)

Al-Ain (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Juventus (Włochy)

Terminarz grupy G:

1. kolejka:

18 czerwca, godz. 18:00: Manchester City – Wydad (Filadelfia)

19 czerwca, godz. 03:00: Al-Ain – Juventus (Waszyngton)

2. kolejka:

22 czerwca, godz. 18:00: Juventus – Wydad (Filadelfia)

23 czerwca, godz. 03:00: Manchester City – Al-Ain (Atlanta)

3. kolejka:

26 czerwca, godz. 21:00: Juventus – Manchester City (Orlando)

26 czerwca, godz. 21:00: Wydad – Al-Ain (Waszyngton)

Grupa H:

Real Madryt (Hiszpania)

Al-Hilal (Arabia Saudyjska)

Pachuca (Meksyk)

Red Bull Salzburg (Austria)

Terminarz grupy H

1. kolejka:

18 czerwca, godz. 21:00: Real Madryt – Al-Hilal (Miami)

19 czerwca, godz. 00:00: Pachuca – Red Bull Salzburg (Cincinnati)

2. kolejka:

22 czerwca, godz. 21:00: Real Madryt – Pachuca (Charlotte)

23 czerwca, godz. 00:00: Red Bull Salzburg – Al-Hilal (Waszyngton)

3. kolejka:

27 czerwca, godz. 03:00: Red Bull Salzburg – Real Madryt (Filadelfia)

27 czerwca, godz. 03:00: Al Hilal – Pachuca (Nashville)

Terminarz 1/8 finału:

28 czerwca, godz. 18:00: 1A - 2B (Filadelfia)

28 czerwca, godz. 22:00: 1C - 2D (Charlotte)

29 czerwca, godz. 18:00: 1B - 2A (Atlanta)

29 czerwca, godz. 22:00: 1D - 2C (Miami)

30 czerwca, godz. 21:00: 1E - 2F (Charlotte)

1 lipca, godz. 03:00: 1G - 2H (Orlando)

1 lipca, godz. 21:00: 1H - 2G (Miami)

2 lipca, godz. 03:00: 1F - 2E (Atlanta)

Terminarz ćwierćfinałów:

4 lipca, godz. 21:00: 1E/2F - 1G/2H (Orlando)

5 lipca, godz. 03:00: 1A/2B - 1C/2D (Filadelfia)

5 lipca, godz. 18:00: 1B/2A - 1D/2C (Atlanta)

5 lipca, godz. 22:00: 1H/2G - 1F/2E (Nowy Jork)

Terminarz półfinałów:

8 lipca, godz. 21:00: 1E/2F/1G/2H - 1A/2B/1C/2D (Nowy Jork)

9 lipca, godz. 21:00: 1B/2A/1D/2C - 1H/2G/1F/2E (Nowy Jork)

Terminarz finału:

13 lipca, godz. 21:00: 1E/2F/1G/2H/1A/2B/1C/2D - 1B/2A/1D/2C/1H/2G/1F/2E (Nowy Jork)



Stadiony Klubowych Mistrzostw Świata 2025:



Los Angeles Area (pojemność: 88 500)

New York City Area (82 500)

Bank of America Stadium (75 000)

Mercedes-Benz Stadium (75 000)

Lincoln Financial Field (69 000)

Lumen Field (69 000)

Hard Rock Stadium (65 000)

Camping World Stadium (65 000)

Inter&Co Stadium (25 000)

Geodis Park (30 000)

TQL Stadium (26 000)

Audi Field (20 000)