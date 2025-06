Liga Narodów UEFA. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w środę i czwartek. Środowe spotkanie odbędzie się na stadionie Allianz Arena w Monachium, gdzie Niemcy podejmą Portugalię. Podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna, którzy w ćwierćfinale wyeliminowali Włochów, są nieznacznym faworytem meczu z Portugalią, która w ćwierćfinale pokonała Danię. W ostatnim spotkaniu tych drużyn, w czerwcu ubiegłego roku, w drugim meczu grupowym na EURO Niemcy wygrali z Portugalią 4:2.

Czwartkowym spotkaniem półfinałowym będzie mecz pomiędzy Hiszpanią i Francją. Mecz zostanie rozegrany na MHP Arenie w niemieckim Stuttgarcie. Hiszpanie w ćwierćfinale wyeliminowali po zaciętym dwumeczu Holandię, a Francja pokonała Chorwację. Drużyny spotkały się ostatnio w lipcu. W półfinale EURO górą byli Hiszpanie, którzy wygrali 2:1.



W niedzielę odbędzie finał oraz mecz o trzecie miejsce.

Półfinały Ligi Narodów UEFA:

Niemcy - Portugalia - 04.06 (środa) - 21:00 (Polsat Sport 2 oraz Polsat Box Go).

Hiszpania - Francja - 05.06 (czwartek) - 21:00 (Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go).



Mecz o trzecie miejsce Ligi Narodów UEFA - 08.06 (niedziela) - 14:50 (Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go)

Finał Ligi Narodów UEFA - 08.06 - 20:50 (Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go)

Polsat Sport