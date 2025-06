Polak ponownie doceniony przez UFC? Może zawalczyć na hitowej gali

Michał Oleksiejczuk jest zawodnikiem UFC od blisko ośmiu lat. W tym czasie 30-latek osiem razy wygrał, siedmiokrotnie przegrał, a jedna walka została uznana za nieodbytą. W ostatniej walce, stoczonej 12 kwietnia Oleksiejczuk znokautował Sedriquesa Dumasa (MMA 10-3, 4 KO, 2 SUB), przerywając serię trzech porażek z rzędu, które poniósł kolejno z Michelem Pereirą, Kevinem Hollandem i Sharą Magomedovem.

W poniedziałek Michał Oleksiejczuk na swoim profilu na platformie X zamieścił wpis, który sugeruje lokalizację kolejnej walki. Polak dodając, że będzie to pojedynek na numerowanej gali praktycznie odsłonił wszystkie karty.

Japiernicze niedługo podzielę się z Wami fajną informacją od UFC,wiem że ciągle to przedłużam,ale chyba niedługo czeka mnie wylot do Brazylii,a później walka dla Polaków,rodaków. Ludzi okuratnych i sprawiedliwych. Tyle Wam mogę zdradzić na dzień dzisiejszy 🤩 — Michal Oleksiejczuk (@oleksiejczukufc) June 2, 2025

Oleksiejczuk napisał, że niebawem czeka go wylot do Brazylii, co sugeruje obóz przygotowawczy w klubie Fighting Nerds.

