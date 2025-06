MSiT uchyliło mające poprawić bezpieczeństwo na strzelnicach zmiany

W dniu 26 marca 2025 roku Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadził zmiany w regulaminie uzyskiwania i utraty członkostwa w PZSS oraz przyznania, odmowy przyznania i cofania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim, a także uchwalił nowy regulamin uzyskiwania kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego w ramach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

"Regulamin ujednolica, systematyzuje i aktualizuje wszystkie regulacje i przepisy PZSS dotyczące uzyskiwania kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu. Należy podkreślić, że PZSS jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a jego głównym celem statutowym jest wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego" - można przeczytać w komunikacie opublikowanym na stronie PZSS.

Uchwałę Zarządu PZSS postanowił jednak uchylić Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras.

Zmiany miały na celu poprawę bezpieczeństwa w uprawianiu sportu strzeleckiego i zakładały m.in. zwiększenie liczby godzin zajęć teoretycznych na kursach na patent strzelecki oraz możliwość odebrania uprawnień strzeleckich w sytuacji wyraźnego łamania zasad bezpieczeństwa.

"Sport strzelecki jest regulowany nie tylko ustawą o sporcie, ale również ustawą o broni i amunicji co oznacza, że na PZSS ciąży szczególna odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków uprawiania wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego oraz eliminowania zachowań mogących skutkować wypadkami z bronią palną. Odpowiedzialność ta, wyrażona wprost w Statucie Związku, jest szczególnie istotna w kontekście dynamicznie zwiększającego się zainteresowania sportem strzeleckim i dużym napływem osób chcących uprawiać ten sport. Bezpieczeństwo jest kwestią kluczową dlatego zapisy Regulaminu kładą tak duży nacisk na zapewnienie wszystkim adeptom strzelectwa profesjonalnego szkolenia w licencjonowanych klubach dysponujących kadrą szkoleniową i odpowiednią bazą" - czytamy.

Część środowiska strzeleckiego posiadała wątpliwości co do braku sprecyzowania przesłanek odnośnie odbierania uprawnień.

Tomasz Kwiecień wytłumaczył natomiast, że „Katalog przesłanek do cofnięcia patentu został skonstruowany w taki sposób, by czynność ta mogła nastąpić jedynie w sytuacji ewidentnego złamania przepisów prawa, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych PZSS. Stąd wprowadzenie do przepisów takich słów jak rażący, utrata rękojmi, uporczywe czy bezpośrednie odniesienia do łamania zasad posługiwania się bronią palną”. Prezes PZSS przekazał, że „jedną z przesłanek, która może prowadzić do cofnięcia patentu strzeleckiego, jest utrata przez posiadacza patentu rękojmi osoby przestrzegającej przepisów obowiązujących w sporcie strzeleckim”. Odebranie patentu ma być jednak sankcją najwyższą i przewidzianą w przypadku skrajnych zachowań, a dodatkowo rozpatrywaną indywidualnie.

"Przesłanki do cofnięcia patentu strzeleckiego muszą być ewidentne i z pewnością nie są nimi np. kontrowersyjne wypowiedzi na temat macierzystego klubu lub zaległości składkowe. Taka interpretacja nowych regulacji byłaby daleko idącym nadużyciem. Wszystkie przesłanki do cofnięcia patentu strzeleckiego dotyczą sytuacji rażących i jedynie w takim kontekście należy interpretować np. lekceważący stosunek do przepisów wskazanych w regulaminie. Taki lekceważący stosunek mógłby być przesłanką do wszczęcia procedury cofnięcia patentu, gdyby w jego efekcie zaistniało np. ryzyko naruszenia kwestii bezpieczeństwa mogące bezpośrednio przyczynić się do wystąpienia zdarzeń niepożądanych, skutkujących wypadkiem z bronią palną – zaznaczył w odpowiedzi przesłanej Portalowi Obronnemu.

Z kolei zwiększenie liczby godzin teoretycznych do 18 zostało odebrane przez część klubów jako działanie mogące zniechęcić przyszłych potencjalnych adeptów strzelectwa sportowego.

Innego zdania jest prezes Kwiecień. W przesłanym Portalowi Obronnemu piśmie podkreślił: „Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że zmiany w regulaminach wpłyną na mniejsze zainteresowanie sportem strzeleckim, a także uzyskiwaniem pozwolenia na broń”. Jednocześnie przyznał, że zainteresowanie strzelectwem wzrasta z roku na rok. „Tak samo wzrasta liczba pozwoleń na broń do celów sportowych i nic nie wskazuje na zmianę tego trendu” – podsumował.

"Zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń wstępnych oraz dbałość o bezpieczeństwo adeptów strzelectwa świadczą o odpowiedzialności PZSS i stanowią w moim przekonaniu nie przeszkodę, a zachętę do angażowania się w uprawianie strzelectwa sportowego. Ponad 90.000 licencjonowanych zawodników, 1200 instruktorów, 450 klubów funkcjonujących we wszystkich województwach oraz liczne sukcesy kadry narodowej – czego przykładem choćby 17 Medali na Mistrzostwach Europy w Tallinie w lutym br. – to dowód na to, że PZSS dobrze wywiązuje się ze swojej roli – napisał.

