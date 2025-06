Trenerka polskich piłkarek nie zamierza we wtorek, w ostatnim mecz grupy 1 dywizji B Ligi Narodów z Rumunią na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, robić rewolucji w składzie. „Awans do dywizji A mamy zapewniony, ale zagramy w najmocniejszym i optymalnym zestawieniu” – zapewniła Nina Patalon. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Rumunia na Polsatsport.pl.