Powrót Hiszpanek, koncert Szwedek w Lidze Narodów!

Reprezentacja Hiszpanii już przed starciem ostatniej kolejki grupy 3. Ligi Narodów z Anglią była pewna awansu do najlepszej czwórki tegorocznych rozgrywek. Wtorkową potyczkę lepiej rozpoczęły jednak Angielki. W 22. minucie na prowadzenie wyprowadziła je Alessia Russo po podaniu Niamh Charles.

Gospodynie nie złożyły jednak broni, a fantastyczną zmianę dała Claudia Pina. Napastniczka Barcelony pojawiła się na murawie w 58. minucie i już 120 sekund później doprowadziła do wyrównania. Na kolejny popis 23-latki nie trzeba było długo czekać, bowiem po 10 minutach Pina dała swojej drużynie prowadzenie, którego Hiszpanki nie oddały już do ostatniego gwizdka.

W grupie 4. do samego końca o przepustkę do Final Four Ligi Narodów rywalizowały Szwedki z Włoszkami. Jeśli te pierwsze chciały awansować bez oglądania się na drugie, musiały wygrać we wtorek z Dunkami. Sprawa wydawała się zamknięta już po pierwszej połowie. Do przerwy na tablicy widniał bowiem wynik 4:1 dla Szwecji. Na listę strzelczyń wpisały się Stina Blackstenius (1', 43'), Johanna Rytting Kaneryd (5') i Filippa Angeldal (11'). Dla Dunek trafiła Janni Thomsen (41').

W drugich 45 minutach podopieczne Petera Gerhardssona przypieczętowały swoją wiktorię i zarazem awans do półfinałów Ligi Narodów. Za sprawą Blackstenius (53') i Liny Hurtig (90+2') Szwedki dołożyły jeszcze dwie bramki, triumfując w ostatecznym rozrachunku 6:1.