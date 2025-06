Siostra gwiazdy sportu wkracza do gry! Przed nią start w prestiżowych zawodach

Johanna zakwalifikowała się do NCAA Track and Field Championships (11-14 czerwca) wynikiem 4,24 metra. W zawodach wcześniej startowali jej ojciec Greg i bracia Andreas i Armand studiujący na tym samym co ona Louisiana State University. Jak powiedziała: "Jesteśmy rodziną prawdziwych tyczkarzy z jednej uczelni i ja zamierzam, podobnie jak Andreas i Armand, również reprezentować Szwecję. Jest to mój cel".

"Do kompletu brakuje nam tylko kolejnego brata - Antoina, lecz on wybrał karierę bejsbolową i gra w drużynie narodowej Szwecji" - dodała.

Szwedka jest członkiem tego samego klubu co Armand Duplantis - szwedzkiego Uppsala IF. "Dalej studiuję i mam czas na pobyt w Szwecji tylko latem i wtedy intensywnie trenujemy z Armandem w miarę jego wolnego czasu" - wyjaśniła.

Rodzeństwo posiada podwójne obywatelstwa, amerykańskie i szwedzkie z racji pochodzenia matki, Heleny Hedlund, byłej szwedzkiej lekkoatletki, która wyszła za mąż za amerykańskiego tyczkarza Grega Duplantisa.

25-letni Armand Duplantis, który reprezentuje Szwecję od 2015 roku, podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobył złoty medal broniąc tytułu sprzed trzech lat z Tokio i poprawił rekord świata na 6,25 metra.

25. sierpnia ub. roku w Chorzowie, podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, po raz dziesiąty ustanowił rekord, uzyskując 6,26 metra, a 28. lutego w Clermont-Ferand po raz 11. poprawił go na 2,27 metra.

W 2022 roku wygrał mistrzostwa świata w Eugene, w 2023 w Budapeszcie oraz trzy razy mistrzostwa Europy, w 2018 roku w Berlinie, 2022 w Monachium i 2024 w Rzymie. Jest trzykrotnym halowym mistrzem świata - z Belgradu (2022), Glasgow (2024) i Nanjing (2025) oraz halowym mistrzem Europy z Torunia w 2021 roku.

PAP