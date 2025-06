Wiemy, kto zagra z "dziewiątką" pod nieobecność Lewandowskiego!

Napastnik Barcelony poinformował, że decyzję o swojej absencji podjął w porozumieniu z selekcjonerem Michałem Probierzem. Biało-Czerwoni rozpoczęli zgrupowanie 2 czerwca i podczas niego rozegrają dwa spotkania - towarzyskie z Mołdawią oraz mecz eliminacji mistrzostw świata 2026 przeciwko Finlandii. Warto zaznaczyć, że tym razem zgrupowanie odbędzie się nie w Warszawie, a w Chorzowie. Lewandowski przekazał w mediach społecznościowych, że rezygnuje z udziału ze względu na wyczerpujący sezon klubowy - podkreślił, że była to decyzja w pełni skonsultowana ze sztabem reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Mniejsze zło. Probierz a sprawa nieobecności kapitana

Pod jego nieobecność numer "9" pozostawał wolny, jednak jak ujawnił kierownik techniczny kadry, Paweł Kosedowski, z tym numerem na koszulce wystąpi Adam Buksa. Dla napastnika FC Midtjylland będzie to pierwszy występ w narodowych barwach z ikoniczną "dziewiątką" na plecach - numerem, który tradycyjnie zarezerwowany jest dla najlepszych zawodników formacji ataku. Przejęcie go po Lewandowskim to spora odpowiedzialność.

Informacja na ten temat została podana we vlogu Adama Delimata, opublikowanym na kanale "Łączy Nas Piłka" na YouTube. Cykl stanowi stały element każdego zgrupowania - pokazuje kulisy pracy reprezentacji, rozmowy z zawodnikami i członkami sztabu, fragmenty treningów oraz mecze kadry narodowej "od kuchni". W najnowszym materiale Delimat rozmawiał z Kosedowskim na temat sprzętu, jaki trafia do rąk piłkarzy tuż po przyjeździe do hotelu. W trakcie nagrania kierownik otworzył walizkę z numerem 9 i skomentował:

- Adam (Buksa) tym razem zagra z "dziewiątką". Numery zawsze ustalam wcześniej z zawodnikami. To nie są łatwe wybory - "9" czy "10" to numery, które w reprezentacji ważą najwięcej. Nie każdy chce wziąć na siebie taki ciężar - powiedział Kosedowski.

Jeśli Buksa pojawi się na murawie w którymś z nadchodzących spotkań, dołączy do elitarnego grona piłkarzy, którzy kiedykolwiek grali z "9" w narodowych barwach. W przeszłości ten numer nosiło 43 graczy, w tym takie legendy polskiej piłki jak m.in. Kazimierz Deyna, Zbigniew Boniek, Andrzej Szarmach, Włodzimierz Żmuda, Jan Urban, czy Roman Kosecki. W obecnej kadrze Michała Probierza występowali z nim Kamil Grosicki, Krzysztof Piątek, Jakub Moder, Karol Świderski oraz Mateusz Bogusz.