Z kim mogą zmierzyć się polskie kluby w eliminacjach europejskich pucharów?

Legia Warszawa jako pierwsza z polskich drużyn rozpocznie walkę na europejskich boiskach. "Wojskowi" zapewnili sobie udział w eliminacjach Ligi Europy dzięki triumfowi w Pucharze Polski, gdzie po emocjonującym finale pokonali Pogoń Szczecin 4:3. Choć pierwotnie liczyli na start od drugiej rundy, finalnie przygodę z Europą rozpoczną już 10 lipca - od pierwszego etapu kwalifikacji.

Na starcie zmagań zespół z Łazienkowskiej będzie rozstawiony, co oznacza, że może trafić na teoretycznie słabszych rywali. Jednak już od drugiej rundy eliminacji możliwe są znacznie trudniejsze przeprawy - w grę wchodzą starcia z klubami o solidnej renomie i bogatszym doświadczeniu w europejskich rozgrywkach.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny mecz Polek! Komplet punktów, teraz czas na Dywizję A

Potencjalni przeciwnicy Legii w 1. rundzie el. Ligi Europy:

AEK Larnaka (Cypr), Hacken (Szwecja), Lewski Sofia (Bułgaria), Paks (Węgry), Sabah (Azerbejdżan), Ilves Tampere (Finlandia), Aktobe (Kazachstan) i KF Prishtina (Kosowo).

W drugiej rundzie los może zestawić Legię z takimi zespołami jak:

Besiktas (Turcja), CFR Cluj (Rumunia), Utrecht (Holandia), Hapoel Beer Shewa (Izrael), Spartak Trnawa (Słowacja), Hibernian F.C. (Szkocja), NK Celje (Słowenia) oraz Banik Ostrawa (Czechy).

Lech Poznań, jako aktualny mistrz Polski, rozpocznie swoją europejską przygodę od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" może mówić o szczęściu - dzięki solidnemu współczynnikowi UEFA (19.000) uniknie w tej fazie bardziej wymagających rywali, co znacząco zwiększa jego szanse na awans.

Poznaniacy będą rozstawieni, co oznacza, że nie trafią na takie drużyny jak: Duńska FC Kopenhaga, Serbska Crvena Zvezda, Izraelskie Maccabi Tel Awiw czy Węgierski Ferencvaros. Ich potencjalni rywale to zespoły z lig niżej notowanych w europejskim rankingu, ale wciąż zdolne do sprawienia niespodzianki.

Możliwi przeciwnicy Lecha w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów to:

HNK Rijeka (Chorwacja), FK Żalgiris (Litwa), Pafos FC (Cypr), FK RFS (Łotwa), Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina), Kuopion Palloseura (Finlandia), The New Saints F.C. (Walia), KF Drita Gnjilane (Kosowo), Lincoln Red Imps F.C. (Gibraltar), FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra), Linfield F.C. (Irlandia Północna) i Breidablik (Islandia).

Ewentualna porażka Lecha w eliminacjach Ligi Mistrzów nie zamyka drogi do fazy grupowej europejskich rozgrywek. "Kolejorz" w takim przypadku zostanie przesunięty do kwalifikacji Ligi Europy, a następnie jeszcze do Ligi Konferencji - w obu przypadkach może liczyć na rozstawienie, co zwiększa szanse na korzystne losowania i awans do kolejnych faz.

W eliminacjach Ligi Konferencji UEFA zobaczymy natomiast Raków Częstochowa i Jagiellonię Białystok. Wicemistrz Polski, prowadzony przez Marka Papszuna, oraz trzecia drużyna PKO BP Ekstraklasy, dowodzona przez Adriana Siemieńca, rozpoczną swoją walkę o europejskie puchary od drugiej rundy kwalifikacji. Oba zespoły będą w tej fazie rozstawione, co pozwala uniknąć najgroźniejszych przeciwników na starcie.

Potencjalni rywale Jagiellonii i Rakowa w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji:

HB Torshavn (Wyspy Owcze), FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Aris Limassol (Cypr), Hammarby IF (Szwecja), Hibernian F.C. (Szkocja), AIK Fotboll (Szwecja), NK Varazdin (Chorwacja), FK Radnicki 1923 Kragujevac (Serbia), FK Novi Pazar (Serbia), Polissia Żytomierz (Ukraina), FK Ołeksandrija (Ukraina), MSK Żylina (Słowacja), FC Arda Kardzhali (Bułgaria), Araz-Naxcivan PFK (Azerbejdżan), UNA Strassen (Luksemburg) czy Spaeri Tbilisi (Gruzja).

Trzecia runda może przynieść o wiele bardziej wymagających rywali, jak m.in. AZ Alkmaar (Holandia), Austria Wiedeń (Austria), Sparta Praga (Czechy), Dundee F.C. (Szkocja) czy Rosenborg BK (Norwegia).