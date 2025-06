Znamy nowy klub Malwiny Smarzek. W tej lidze zagra po raz pierwszy

"Malwina Smarzek jest z nami. Gwiazda polskiej drużyny narodowej zagra w nowym sezonie dla Kuzeyboru. Wierzmy, że razem rozegramy świetny sezon" - napisano we wtorek na instagramowym profilu nowego klubu Polki.

ZOBACZ TAKŻE: Transferowy hit w Turcji. Siatkarska gwiazda zmieniła klub

W poście zamieszczono także krótkie nagranie od Smarzek, która przywitała się ze społecznością Kuzeyboru. - Nie mogę się doczekać, by was poznać i zagrać pierwszy mecz dla drużyny. Do zobaczenia wkrótce - powiedziała zawodniczka, która obecnie przebywa z reprezentacją Polski w Pekinie, gdzie w środę rozpocznie udział w turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów.

Niespełna 29-letnia atakująca przenosi się do Turcji po dwóch sezonach spędzonych we Włoszech, w barwach VBC Trasportu Pesanti Casalmaggiore i Waash4Green Pinerolo. W bardzo silnej Vodafone Sultanlar Ligi będzie występować po raz pierwszy w karierze.

Kuzeyboru, klub z położonego w Centralnej Anatolii antycznego miasta Aksaray, w sezonie 2024/2025 zakończył rozgrywki ligi tureckiej na siódmym miejscu. Smarzek w swojej nowej drużynie będzie miała za zadanie zastąpienie Anny Lazarevej, która odeszła do Zeren Spor Kulubu. Lazareva w minionym sezonie była najlepiej punktującą siatkarką całej ligi.

Smarzek ostatnią ligową kampanię we włoskiej Serie A1 zakończyła z Wash4Green Pinerolo na dziewiątej pozycji. W klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek rozgrywek zajęła wysokie ósme miejsce.

GW, Polsat Sport