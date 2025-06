A jednak zostaje! Polski klub siatkarski zatrzymał swoją gwiazdę

Kertu Laak (rocznik 1998) gra na pozycji atakującej. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiała w klubie AudentesSG/Noortekoondis, skąd w 2013 roku przeniosła się do Kohila VK/E-Service. Jej pierwszym zagranicznym klubem było fińskie LP Viesti, w którym grała przez dwa sezony (2017–19). Później przeniosła się do włoskiego klubu Reale Mutua Fenera Chieri (2019–21). Kolejnym klubem siatkarki był niemiecki SSC Palmberg Schwerin. W sezonie 2021/22 powróciła do Estonii reprezentowała barwy Viljandi Metall, a w kolejnym grała już we francuskim RC Cannes.

W 2023 roku została siatkarką BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. W pierwszym sezonie stała się rewelacją Tauron Ligi. Z klubem zdobyła Puchar Polski i brązowy medal mistrzostw Polski. Brylowała w rankingach indywidualnych - zajęła pierwsze miejsce w rankingach punktujących (493 punkty) oraz atakujących (418 punktów); w rankingu MVP była druga (6 statuetek), a w zestawieniu najlepiej zagrywających uplasowała się na piątej pozycji (28 asów).

Sezon 2024/25 nie był aż tak udany, jak poprzedni - klub z Bielska-Białej nie zmieścił się na podium Tauron Ligi. Laak nadal jednak plasowała się w czołówce rankingu punktujących. W 29 meczach ligowych wywalczyła dla swej drużyny 395 punktów. Jak reprezentantka Estonii zaprezentuje się w kolejnym sezonie?