Do... 114 razy sztuka! Niecodzienne osiągnięcie Niemca

Pojedynek, który stoczono na dystansie sześciu rund, zakończył się werdyktem sędziego punktowego 59-57 na korzyść Girkego. Choć było to jego 16. zwycięstwo w karierze, trudno uznać je za sukces - szczególnie w kontekście bilansu, w którym Niemiec posiada aż 175 porażek, w tym 40 przez nokaut, oraz siedem remisów. Doświadczony zawodnik toczy swoje pojedynki najczęściej w kategorii średniej.

Girke to pięściarz z niebywałym stażem - swoją przygodę na zawodowych ringach rozpoczął w 2002 roku i od tego czasu stoczył prawie 200 zawodowych walk. Na liście jego przeciwników znajdują się również Polacy. W 2010 roku przegrał przez techniczny nokaut z Damianem Jonakiem (43-1-2), a kilka miesięcy później uległ Danielowi Urbańskiemu (22-36-2) - jego narożnik zdecydował się wówczas poddać zawodnika po trzeciej rundzie. Co więcej, w pojedynkach z Biało-Czerwonymi Girke nie odniósł żadnego zwycięstwa - jego bilans to 0:7.

Charakter i determinację niemieckiego pięściarza doskonale oddaje przydomek "Never give up", czyli "Nigdy się nie poddawaj". I rzeczywiście - mimo ogromnej liczby porażek, Girke nie składa broni i nadal konsekwentnie i częśto wchodzi do ringu. Co ciekawe, już zaplanowano dla niego dwa kolejne występy. Najbliższy ma się odbyć jeszcze w czerwcu - rywalem będzie Syryjczyk Abdul Abou Shkeir.