El. ME w koszykówce 3x3: Polacy powalczą w Bukareszcie o powrót do elity

Polacy są żądni rewanżu za porażkę z Helwetami przed rokiem w Bratysławie (14:22) w półfinale kwalifikacji, która zamknęła im drogę na finałowy turniej.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe siatkarki powitane w reprezentacji! Musiały to zrobić na oczach kibiców (WIDEO)

Do spotkania ze Szwajcarią dojdzie 7 czerwca. Będzie to mecz o pierwsze miejsce w dwuzespołowej grupie D. W ćwierćfinale jego uczestnicy zagrają z jednym z zespołów z grupy B: Belgią, Ukrainą lub Turcją.

W eliminacjach startuje 11 drużyn. Awans uzyskają trzy najlepsze drużyny w Bukareszcie, czyli zwycięzcy półfinałów i zdobywca trzeciego miejsca. Mistrzostwa Starego Kontynentu odbędą się w Kopenhadze w dniach 5-7 września.

Kadrowicze pod okiem trenerów Piotra Renkiela i Michała Hlebowickiego trenowali w składzie: dwukrotny uczestnik igrzysk (Tokio, Paryż) Przemysław Zamojski, olimpijczyk Adrian Bogucki, Michał Samsonowicz, Michał Sitnik, Damian Krużyński oraz Błażej Czerniewicz. Dwaj z nich - Zamojski i Samsonowicz - grali przed rokiem w nieudanych dla Polski eliminacjach w Bratysławie.

"Szwajcaria jest jak najbardziej do pokonania. Mamy zresztą rachunki do wyrównania z Bratysławy. Naszym atutem jest to, że Przemek Zamojski gra z dwoma zawodnikami Szwajcarii w zawodowej drużynie z Lozanny, uczestniczącej w cyklu World Tour, więc mamy +rozpoznanego+ rywala. Mecz jest dla nas bardzo ważny, gdyż wygrana da nam pierwsze miejsce i przeciwnika z drugiego miejsca w grupie B" - powiedział PAP trener Renkiel.

Koszykarze w trakcie przygotowań rozegrali osiem gier kontrolnych na Litwie oraz wzięli udział w turnieju LiteQuest w Poniewieżu, gdzie przegrali w ćwierćfinale z drużyną Tbilisi 16:18.

"Nie przywiązuję wielkiej wagi do wyników turnieju. Byliśmy po ośmiu mocnych sparingach. To był tylko krok w przygotowaniach do Bukaresztu" - podsumował szkoleniowiec

W 2023 i 2024 roku biało-czerwonych zabrakło w czempionatach Starego Kontynentu w Jerozolimie i Wiedniu. Natomiast w 2021 r. w Paryżu wywalczyli brązowy medal, a rok później w austriackim Grazu zajęli czwartą lokatę, przegrywając z Hiszpanami 13:16.

PW, PAP