W czerwcowym okienku reprezentacyjnym o punkty ponownie powalczą drużyny w grupach od G do L, w tym reprezentacja Polski. Ekipy, które trafiły do grup od A do F rozpoczną rywalizację dopiero we wrześniu i w nieco ponad dwa miesiące rozstrzygną kwestię awansu na mundial 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Są bardzo zaskoczeni przed meczem z Polską! "Tylko 14 tysięcy"

W 3. kolejce eliminacji dojdzie do kilku ciekawie zapowiadających się starć. W piątek 6 czerwca naprzeciw siebie staną Norwegowie oraz Włosi, którzy dopiero rozpoczynają kwalifikacje. Norwegia przystąpi do boju z Italią w Oslo z kompletem 6 punktów wywalczonych na początku roku.

Dzień później na pierwszy plan wysuwa się mecz grupowych rywali Polaków. Finlandia podejmie Holandię, która też nie rozegrała jeszcze żadnego spotkania w eliminacjach. Dla Michała Probierza będzie to okazja, żeby zobaczyć w akcji Finów, z którymi zmierzymy się w następnej serii gier.

4. kolejka też powinna zagwarantować sporo emocji. W poniedziałek 9 czerwca będziemy świadkami m. in. rywalizacji Czechów z Chorwatami oraz Belgii z Walią. Wtorek z eliminacjami także powinien przynieść zacięte mecze w grupach G oraz H.

Eliminacje MŚ 2026 - transmisje meczów 3. i 4. kolejki:

2025-06-06: Norwegia - Włochy (piątek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport 1 i Polsat Box Go)

2025-06-06: Macedonia Północna - Belgia (piątek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Fight i Polsat Box Go)

2025-06-06: Walia - Liechtenstein (piątek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go)

2025-06-06: Gibraltar - Chorwacja (piątek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Premium 3 i Polsat Box Go)

2025-06-06: Czechy - Czarnogóra (piątek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Premium 4 i Polsat Box Go)

2025-06-06: Magazyn skrótów (piątek, godzina 23:30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-06-07: Bośnia i Hercegowina - San Marino (sobota, godzina 14:50; transmisja – Polsat Sport 3 i Polsat Box Go)

2025-06-07: Andora - Anglia (sobota, godzina 17:50; transmisja – Polsat Sport 2 i Polsat Box Go)

2025-06-07: Finlandia - Holandia (sobota, godzina 20:35; transmisja - Polsat Sport 1 i Polsat Box Go)

2025-06-07: Austria - Rumunia (sobota, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport 2 i Polsat Box Go)

2025-06-07: Albania - Serbia (sobota, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go)

2025-06-07: Magazyn skrótów (sobota, godzina 23:30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-06-09: Kazachstan - Macedonia Północna (poniedziałek, godzina 15:50; transmisja – Polsat Sport 1 i Polsat Box Go)

2025-06-09: Chorwacja - Czechy (poniedziałek, godzina 20:35; transmisja - Polsat Sport 2 i Polsat Box Go)

2025-06-09: Belgia - Walia (poniedziałek, godzina 20:35; transmisja - Polsat Sport 3 i Polsat Box Go)

2025-06-09: Włochy - Mołdawia (poniedziałek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go)

2025-06-09: Estonia - Norwegia (poniedziałek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go)

2025-06-09: Magazyn skrótów (poniedziałek, godzina 23:30; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-06-10: Holandia - Malta (wtorek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport 1 i Polsat Box Go)

2025-06-10: Rumunia - Cypr (wtorek, godzina 20:35; transmisja - Polsat Sport 2 i Polsat Box Go)

2025-06-10: San Marino - Austria (wtorek, godzina 20:35; transmisja - Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go)

2025-06-10: Serbia - Andora (wtorek, godzina 20:35; transmisja – Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go)

2025-06-10: Magazyn skrótów (wtorek, godzina 23:30; transmisja – Polsat Sport 1)

psl, Polsat Sport