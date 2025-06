Finał ORLEN Superligi: Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Pierwszy mecz finałowy, zgodnie z oczekiwaniami, dostarczył kibicom niesamowitych emocji. Rywalizacja Industrii z drużyną z Płocka od lat elektryzuje fanów piłki ręcznej nie tylko w Polsce.

W pierwszym spotkaniu piłkarze z Płocka musieli odrabiać straty, ale doprowadzili do remisu i w ostatnich sekundach zdobyli bramkę na wagę zwycięstwa. Dziś Industria musi wygrać, by doprowadzić do remisu w rywalizacji i w niedzielę (8.06) w decydującym spotkaniu powalczyć o złote medale.

Finał Industrii z ORLEN Wisłą Płock to powtórka z ubiegłego roku. Wtedy to lepsi okazali się płocczanie, którzy po dwóch spotkaniach sięgnęli po mistrzostwo Polski. Przed zawodnikami Industrii bardzo trudne zadanie. Obie drużyny mają swoje problemy kadrowe, co też będzie miało wpływ na przebieg wtorkowego spotkania. Czy kielczanie wygrają i doprowadzą do trzeciego spotkania finałowego?

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

Polsat Sport